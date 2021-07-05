В Риме после продолжительной болезни умерла популярная певица, актриса и телеведущая Рафаэлла Карра. Ей было 78 лет.

Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

По словам хореографа и бывшего спутника звезды сцены Серджо Япино, Карра просила кремировать ее в простом деревянном гробу и похоронить в недорогой урне. Япино добавил, что болезнь причинила телесные страдания Рафаэлле, но не назвал ее недуг. Также он сказал, что у певицы не было своих детей, но она оказывала поддержку несовершеннолетним из стран третьего мира.

Рафаэлла начала свою карьеру в шоу-бизнесе в 9 лет. Расцвет ее популярности пришелся на 1970-1980-е годы. Наибольшую известность она приобрела с песнями "A far l`amore comincia tu" ("Сделай первый шаг, чтобы заняться любовью"), которая вошла в хит-парады многих стран, и Tanti Auguri ("С наилучшими пожеланиями").





Советские телезрители познакомились с творчеством певицы благодаря записи музыкальной передачи "Millemilioni" ("Тысяча миллионов"). Каждая из ее пяти частей записывалась в одной из мировых столиц, в том числе в Москве.



В 2013-2016 годах в качестве наставницы Карра участвовала в итальянском аналоге музыкального шоу "Голос", а также была ведущей конкурса "Евровидение" в Италии.

Она писала детские книги, выпустила десятки музыкальных альбомов. В Италии Карра считалась одной из самых популярных теледив. Несмотря на огромный успех, ей всегда удавалось избегать мирской суеты и сплетен.

Год назад "Страна" сообщала о смерти российской певицы Валентины Легокступовой.

Мы также писали, что в России в тяжелом состоянии находится певица МакSим.