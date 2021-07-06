Президент воюет с "Северным потоком-2". А МИД требует за него компенсацию

Хотя тему "Северного потока-2" после заявлений Джо Байдена можно считать отыгранной, вчера она оказалась ключевой для украинского руководства: о ней снова заговорили и президент, и министр иностранных дел. Правда, месседжи у них оказались, мягко говоря, разными.

Владимир Зеленский продолжает борьбу с газопроводом. Вчера он заявил, что "вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе". А потом еще и добавил, что к упомянутой борьбе нужно подключить также ООН и ОБСЕ.

Вот только осталось непонятным, в чем именно состоит "энергетическая угроза" от "Северного потока-2". И как объяснить в ООН, что Германия, которая находится на другом конце газопровода, его строительство "энергетической угрозой" не считает. Ведь "энергетическая угроза" – это недостаток энергоресурсов, а не их дополнительное предложение.

В МИДе тем временем считают, что борьбу с "СП-2" уже нужно закончить и перейти на следующий этап – смириться с окончанием строительства и требовать от Германии компенсации. Правда, из слов министра Дмитрия Кулебы выяснилось, что речь идет вовсе не о денежной компенсации (которая была бы логична в ситуации с коммерческим проектом), а о неких гарантиях безопасности. Причем безопасности не энергетической (которая может возникнуть в результате озвученной президентом "энергетической угрозы"), а военно-политической.

Какие именно военно-политические гарантии в связи с постройкой газопровода должна дать Германия, сложно даже предположить. Но выглядит все как предложение в обмен на "Северный поток-2" принять Украину в НАТО. Что, безусловно, более чем странно.

Но странно не только это. Украинское руководство продолжает вести активную кампанию против "СП-2", но при этом ни слова не говорит о другом газопроводе, который уже отбирает у нас транзит, – о "Турецком потоке". Почему-то Зеленский не видит в нем "энергетическую угрозу", а Кулеба не требует от Анкары компенсации.

И вот это несоответствие заставляет думать, что дело вовсе не в "Северном потоке - 2" и даже не в России, а, собственно, в Германии. В которой сейчас идет предвыборная кампания и которую украинская власть хочет повернуть в свою пользу. Хотя, безусловно, обилия разного рода ультиматумов, которые звучат из Киева в адрес Берлина, может лишь ухудшить отношение немцев к украинским властям.

Закрыл ли Лукашенко границу с Украиной?

Помимо газово-немецкой темы, Дмитрий Кулеба вчера высказался и на белорусскую. Но в этом случае все логично: накануне Александр Лукашенко заявил, что с украинской территории вовсю идет контрабанда оружия в его страну и что в связи с этим отдана команда закрыть границу, – и понятно, что официальный Киев должен был на это отреагировать.

Вот министр иностранных дел и отреагировал, сообщив, что и то, и другое не соответствует действительности. То есть контрабанды оружия нет и границу никто не закрывал. Невыясненным остался только один вопрос: а откуда Кулеба все это знает?

Ведь Лукашенко не говорил о том, что контрабандой оружия занимается украинское государство. Это могут быть и украинские правые радикалы, и грантовые структуры, способствующие свержению белорусского президента, – в условиях практически прозрачной границы и огромного количества неконтролируемого оружия в Украине любой подобный сценарий вполне реален. И МИД о нем, естественно, может и не знать.

Как может и не знать о том, что происходит с границей с белорусской стороны. Если официальные пункты пропуска работают, это еще не значит, что не происходит перекрытие лесов или полей, через которые не только автоматы, но и танки можно было контрабандой провезти. И было бы как раз нелогично, если бы Бацька в такой ситуации ничего не делал.

А вообще, безусловно, все это печально. Пока президент рассказывает о том, что украинцы по упрощенной процедуре могут ехать в 140 государств, у нас уже три четверти сухопутной границы закрыты для свободного перемещения. А для некоторых политиков – вроде бывшего и нынешнего руководителей Института нацпамяти – закрыта и оставшаяся четверть сухопутной границы. Поскольку нынешняя версия "национальной памяти" Украины раздражает абсолютно всех соседей.

Почему Бандере и Шухевичу хотят вернуть звание, которое возвращать нельзя?

Однако в украинской власти, видимо, не переживают по поводу того, что отношения с соседями из года в год становятся все хуже и хуже. Наоборот, они стремятся ускорить процесс международной изоляции. Поэтому в парламент внесли проект постановления о праздновании на государственном уровне 80-летия создания Украинской повстанческой армии, которое пройдет через год и три месяца.

Почему в канун 30-летия независимости целый ряд депутатов от почти всех фракций парламента (кроме "ОПЗЖ") волнует не ближайший юбилей, а совсем далекое 80-летие УПА, понять сложно. Но очевидно, что 30-летие провозглашения независимости их совсем не интересует.

Если бы интересовало, они знали бы, что именно 24 августа 1991 года и именно в зале парламента Леонид Кравчук требовал от одного из депутатов извиниться перед коллегами за то, что тот назвал их "бандеровцами". А теперь в том же парламенте предлагают вернуть звание Героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, а также присвоить это звание первому командующему УПА Тарасу Бульбе-Боровцу.

Кстати, вот это последнее предложение – единственное в данном постановлении, что имеет отношение к исторической правде: УПА действительно была создана в конце 1942 года Бульбой-Боровцом, но ОУН Бандеры к ней отношения не имела и даже враждовала с ней, а Шухевич в то время и вовсе в составе 201-го охранного батальона нацистов боролся с советскими партизанами в Белоруссии.

Однако звание Героя не может быть присвоено даже Бульбе-Боровцу. Авторы проекта забыли, что в 2010-м Бандеру и Шухевича лишили это звания из-за того, что они как польские граждане не проходят по статусу на присвоение этой награды. Поэтому было бы нелепо второй раз наступать на одни и те же грабли.

За Крым на карте России – в СБУ. За невыполнение законов по Крыму – в парламент

Главный скандал вчерашнего дня – история с телеканалом "Дом", который "засветил" карту России с включенным в нее Крымом. К подобным скандалам все давно привыкли (вчера аналогичную карту обнаружили еще и в "Википедии"), поэтому не стоило бы обращать на него внимание, если бы не реакция самого телеканала. Который быстро обнаружил виновного и собственными руками передал его в СБУ.

Между тем, очевидно, речь идет о технической ошибке. Еще можно высказать претензии человеку, который размещает карту Украины без Крыма, однако для обнаружения крымского пятнышка на карте России нужно обладать не только свежим взглядом, но и отменным зрением. Которого нет ни у кого их тех, кто регулярно работает с компьютером. И сдавать собственного сотрудника в СБУ за плохое зрение – это из разряда легенд про 1937 год.

Между тем, в "крымской" истории главное ведь не то, на какой карте полуостров нарисуют, а на какой нет. Главное – что делает власть для его реального возвращения.

И вот здесь стоило бы искать реальных виновников. К примеру, депутатов Верховной Рады, проголосовавших на прошлой неделе за отмену закона о свободной экономической зоне в Крыму.

Да, этот закон никогда не действовал, а потому вместе с депутатами нужно передать в СБУ все составы правительства – от яценюковского до нынешнего, – которые палец о палец не ударили для выполнения закона, принимавшегося для возвращения Крыма в Украину.

Но виноватым, как всегда, будет стрелочник. Точнее, в современной терминологии, – дизайнер.

Политическая подножка: был бы лишним на Евро-2020 Ракицкий?

На минувшем уикенде сборная Украины по футболу покинула Евро-2020, и вчера продолжалось подведение итогов ее выступления. К счастью, успех не превратился в "зраду", футболистов достойно встретили дома, а их выход в четвертьфинал абсолютное большинство экспертов и болельщиков оценивают как победу – даже несмотря на 0:4 от англичан.

Но осадок остался – не от сборной, а от той политической волны, которую подняли накануне четвертьфинала в связи с комментариями Андрея Шевченко и Артема Довбика на русском языке. И которая, безусловно, настроения сборной перед матчем с Англией не добавила.

Кроме того, матч с англичанами (да и выступление на чемпионате Европы в целом) заставил вспомнить о том, что политические подножки нашей сборной начали ставить гораздо раньше.

Глядя на то, как Кейн и Ко проходили центр нашей защиты (и эту проблему признал после матча сам Шевченко), нельзя было не вспомнить о том, что еще в 2019 году за бортом украинской сборной оставили одного из лучших ее защитников – Ярослава Ракицкого. Причем футболиста вынудили покинуть сборную не из-за снижения класса или травм, а из-за того, что он перешел в питерский "Зенит".

Ракицкий и сегодня остается одним из ключевых защитников команды, в третий раз подряд становящейся чемпионом России. Но в составе команды Шевченко, испытывавшей жуткий кадровый голод на Евро-2020, его не было. Так что, увы, мовный омбудсмен прав в одном: футбол у нас не вне политики. И политика делает все, чтобы наш футбол не мог нормально развиваться.