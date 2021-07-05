Российская актриса Лия Ахеджакова отреагировала на смерть своего коллеги по цеху, известного артиста Владимира Меньшова.

В социальной сети она назвала его великим режиссером и человеком. За что получила волну возмущений и ругательств от комментаторов из Украины.

Пост памяти появился в Твиттере Ахеджаковой 5 июля.

"Владимиру Валентиновичу Меньшову нужно поставить памятник! Великий актёр! Великий режиссёр! Великий человек!" - написала 82-летняя актриса.

В ответ посыпались комментарии с оскорблениями покойного.

"Крымнашист, вернопутинец. Украиноненавистник. Да уж, точно великий человек-говно", "Да, хороший актёр. А человек видать дерьмовый был", "Можно быть талантливым художником но стать фюрером Третьего Рейха, можно быть талантливым режиссером и актером и стать путинской подстилкой", "Великий холуй. Памятник "доверенным" актёрам общий поставим в Сибири, позже", - гласят комментарии.

Многие авторы не стеснялись материться на мове. Пожалуй, самый корректный из комментариев такой: "Иногда лучше просто промолчать".

Отзывов, не окрашенных ненавистью к Меньшову, во всей ветке единицы.

"Комменты с проклятиями в адрес Владимира Меньшова написали те, кого Лия Ахеджакова так любит и защищает. Получайте, Лия. Может, прозреете?" - гласит один из них.

Ранее "Страна" писала, что запомнят о Меньшове те, кто любил его творчество.

Мы также сообщали, где похоронят скончавшегося актера и режиссера.