Французская компания Moet Hennessy после изменений в российском законодательстве касательно формулировки "игристого вина" временно приостановила поставки шампанского в Россию.

Об этом со ссылкой на директора по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь сообщает РИА "Новости" в понедельник, 5 июля.

"Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона", - сказала она, прокомментировав изменения в законе.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать слово "шампанское" лишь в отношении напитка, произведенного в России. В Moet Hennessy говорили, что это обязывает производителей из французского региона Шампань переименовать продукцию в "игристое вино", после чего дистрибуционное подразделение компании анонсировали приостановку отгрузки ассортимента шампанских вин.

После этого Moet Hennessy согласилась маркировать свою продукцию по новому закону. Однако поставки алкогольного напитка, как стало известно позже, все же временно прекратили в РФ.

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