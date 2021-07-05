В Харькове задержали координатора организации "Патриоты - за жизнь" Олега Ширяева. Депутат партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива подтвердил "Стране" информацию о задержании. Как сказал парламентарий, его подозревают в покушении на убийство члена "Нацкорпуса". Это обвинение в организации считают полностью сфабрикованным.

О задержании Ширяева вечером 5 июля сообщил Телеграм-канал "Общественного".

"В центре Харькова задержали координатора общественной организации "Патриоты - за жизнь" Олега Ширяева, подтвердил "Общественному" начальник полиции Харьковщины Андрей Рубель. По его словам, операцию по задержанию проводил уголовный розыск. по какому делу, он не уточнил. По неофициальным данным - по делу о нападении на Артема Мошенского, в которого стреляли 30 июня на улице Родниковой", - написал канал.

Кива рассказал "Стране" подробности об этом задержании.

"По моей информации, Олега подозревают в совершении попытки убийства представителя "Нацкорпуса", который координировал незаконный бизнес "Нацкорпуса" и "Азова" в Харькове. Олег Ширяев является представителем антифашисткого движения, а Артем Мошевский - участник неонацистской организации. Мы и правоохранители знаем на 100%, что во время совершения данного преступления в Харькове Олег Ширяев находился в Киеве. После того как происшествие произошло, ему сразу звонили из СБУ, а также сотрудники национальной полиции непосредственно из УСР (Управления стратегических расследований - Ред.). С ним выходили на видеосвязь сразу после того, как это произошло. Он показал, что находится в Киеве на ежемесячном отчете. Поэтому в данном случае это очередное давление со стороны власти и правоохранительных структур, которые курируют "Нацкорпус", - сказал Кива.

Он добавил, что организация уверена в невиновности Олега Ширяева и будет защищать его в правовом поле.

"Считаем данные действия последовательной работой по уничтожению и дискредитации нашей организации", - заявил Кива.

По его словам, Ширяев не скрывался и не убегал от правоохранителей.

"Мы прекрасно понимали, что со стороны правоохранителей будут подобные действия, поэтому никто никуда не бегал и не убегал. Мы уверены в невиновности нашего человека", - еще раз сказал нардеп.

Напомним, что на Мошенского покушались утром в среду 30 июня. Неизвестный выстрелил в Мошенского. Он попал в в больницу.

Отметим, что силовики давно пытаются заводить дела на организацию "Патриоты - за жизнь". Так, зимой полиция задерживала активистов организации в Киеве.

А в апреле СБУ задержала под Харьковом 60 активистов.