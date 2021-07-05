В результате исследования выяснилось, что после третьей дозы китайской вакцины против коронавируса Sinovac, выпуск которой хотят наладить в Украине, количество антител в организме увеличивается в 10-20 раз.

Об этом заявил декан медицинского факультета Стамбульского университета профессор Туфан Тюкек в Twitter в понедельник, 5 июля.

"Обнародованы результаты второго этапа исследования эффекта введение 3-й дозы Sиnovac ... Результаты достаточно высоки, через 10 дней после вакцинации наблюдается увеличение антител в 10-20 раз", - написал Тюкек.

Фото: twitter.com/tufantukek

На текущий момент две дозы вакцин против COVID-19 получили 850 тысяч граждан Украины. За воскресенье в стране провели меньше 25 тысяч вакцинаций от коронавируса, тогда как в субботу сделали почти 39 тысяч прививок.

Мы разбирались, что дает факт регистрации в Украине вакцины Johnson&Johnson. В отличие от большинства других вакцин от Covid-19, для полной иммунизации этим препаратом достаточно одной дозы. Полноценно действовать вакцина начинает через две недели после введения.

Как сообщала "Страна", в Украине могут заменить российские тесты на Covid-19. Запуск производства может быть ограничен лишь прохождением довольно сложной бюрократической процедуры, формирование цены, механизма государственного заказа, недопущение монопольного положения.

Напомним, что осенью 2020 года пресс-служба посольства США запретила Украине закупать российскую вакцину "Спутник V". Незадолго до того Владимир Путин заявил, что может предоставить Украине вакцину от коронавируса.

Уже к маю 2021, по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), реальное число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине превысило 138 500 человек.