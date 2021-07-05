Глава партии "Голос" Кира Рудык в эфире телеканала "Украина 24" трижды ушла от ответа на прямой вопрос журналистки Натальи Влащенко об американском гражданстве, которое приписывают народному депутату.

Это произошло во время включения Рудык 5 июля в эфир шоу "Хард с Влащенко", гостем которого был бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

"СМИ пишут о том, что у вас есть американское гражданство. Соответствует ли это действительности?" - в лоб спросила журналистка.

"Я родилась в Украине и являюсь украинкой", - улыбаясь, ответила 35-летняя народная избранница.

"Нет, я о гражданстве спрашиваю. Есть ли у вас американское гражданство? Понятно, что вы родились в Украине", - продолжила настаивать Влащенко.

"Да, я родилась в Украине, я являюсь украинкой и всегда ею была", - повторила свой ответ Рудык.

"Нет, я третий раз повторю: есть ли у вас американское гражданство?" - не сдавалась ведущая ток-шоу.

"Я еще раз вам повторю: я родилась в Украине, я являюсь украинкой", - опять произнесла Рудык.

Интересно, что фото профиля в Фейсбуке главы "Голоса" украшено флагами США в честь 4 июля - Дня независимости Америки.

Напомним, Рудык сменила Святослава Вакарчука на должности главы партии "Голос" в марте прошлого года.

Весной "Страна" изучила ее декларацию и выяснила, что в 2020 году Рудык заработала почти миллион на продаже криптовалюты и всего 417 тысяч гривен в Раде.