В начале новой рабочей недели спотовые цены на газ в Европе продолжают расти. Цена с поставкой во вторник, 6 июля, на хабе TTF в Нидерландах достигла $464 за тысячу кубометров в связи с остановкой газопровода "Ямал-Европа" и на фоне шока от несостоявшихся транзитных аукционов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В понедельник, 5 июля, по всей Европе прошли аукционы бронирования на газотранспортные мощности на ближайший и последующие годы ("газовый год" начинается 1 октября - Ред.).

"Аукцион на дополнительные "твердые" газотранспортные мощности по прокачке газа через Украину (9,8 млн куб. м в сутки) проводился в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта (40 млрд куб. м на год - это 109 млн куб. м в сутки). Польский газотранспортный оператор Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки. Предложенная на обоих аукционах мощность осталась невостребованной. И хотя грузоотправители могут забронировать мощность на квартальных и ежемесячных аукционах, новая доля неопределённости сразу отразилась на ценах", - говорится в сообщении.

Утром во вторник, 6 июля, до субботы, 10 июля, остановится международный газопровод "Ямал-Европа", который проходит из России через Белоруссию и Польшу в Германию. По нему поставляется в сутки около 100 млн куб. м газа.

"Хотя "Газпром" предупреждал о рутинности этого события и готовности потребителей к нему ("и компания, и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах")", - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что спотовая цена газа в Европе начала июль с установления нового многолетнего максимума.

Половину месяца важнейшие магистрали доставки российского газа "Северный поток" и "Ямал-Европа" будут на ремонте; наращивать транзит через Украину не в планах "Газпрома". В Азии продолжается рост цены на газ, а это значит, что доступность СПГ для европейских покупателей будет под вопросом.

Цена газа с поставкой в четверг, 1 июля на хабе TTF в Нидерландах выросла до $431 за тысячу кубометров. За последний месяц цена газа прибавила больше трети - 31%, а с начала года сразу 80%.

С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $271 за тысячу кубометров. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Недавно "Газпром" объявил новую оценку средней цены своего экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году - $240 за тысячу кубометров.

Вплоть до 2019 года на время ремонта "Северного потока" и "Ямала - Европы" "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены. Однако в этом году ситуация противоположная - наполненность хранилищ ЕС находится на минимальном уровне за историю наблюдений (47,2% по данным Gas Infrastructure Europe по итогам 29 июня), что на 15,13 пунктов ниже среднего значения за последние пять лет. Поэтому за аукционом 29 июня на дополнительные прерываемые мощности на транзит через Украину на июль (было выставлено 64 млн куб. м в сутки) участники рынка следили с особым вниманием. Отказ "Газпрома" от бронирования мощностей на этом аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс, который движет ими второй день подряд.

Ранее мы рассказывали, что цены на газ в Украине на торгах 1 июля достигли рекордного показателя и превысили отметку в 15 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Также сообщали, что из-за решения "Газпрома" по Украине цены на газ в Европе достигли максимума за последние 13 лет.