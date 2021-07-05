Днем в понедельник, 5 июля, "Страна" рассказала, что в украиноязычной "Википедии" аннексированный Россией Крым обозначен на карте как часть РФ. Однако четыре часа спустя после нашей публикации полуостров с карты исчез.

Карта с Крымом иллюстрировала статью "Время в России", хотя в самом тексте статьи упоминаний Крыма нет.

Теперь же карта отредактирована либо заменена на новую - без полуострова.

Ошибку в украинской "Википедии" мы заметили вскоре после громкого скандала государственным телеканалом "Дом". 1 июля в заставке передачи "Русский дневник" канал показал карту России с Крымом.

Канал быстро среагировал на поднявшуюся шумиху и заявил, что проводит внутреннюю проверку в связи с инцидентом, уже предварительно установил виновного и отстранил его от исполнения своих обязанностей.

Также мы писали о другом скандале с картой, уже связанном с футболом. На днях британская телеведущая Кейт Гэрруэй в эфире сравнила карту Украины на форме футбольной сборной страны с грязным пятном. Причем это происходило при после Украины Вадиме Пристайко, который находился в студии.