Во время отдыха в Египте, где недавно на глазах у мужа погибла жительница нашей страны, украинская туристка серьезно травмировалась после падения с парашютом в море.

Об этом сообщает и публикует видео происшествия портал Tourdom.

По данным портала, инцидент произошел в Шарм-эль-Шейхе во время занятия парасейлингом - трос парашюта оборвался, и женщина ударилась головой о борт судна. В результате украинка получила сотрясение мозга и трещины в позвонках, медики наложили ей 15 швов.

По данным портала, несмотря на то, что билеты на аттракцион приобретались на территории отеля, представители гостиницы отказались взять на себя ответственность за случившееся. При этом там предложили купить авиабилеты для вылета в страну проживания за свой счет.

Справка. Парасейлинг - активный вид отдыха, при котором человек закрепляется с помощью длинного троса к двигающемуся транспортному средству и благодаря наличию специального парашюта парит по воздуху.

Ранее мы рассказывали, как в Болгарии турист из Украины погиб в день приезда на отдых.

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