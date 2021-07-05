Ключевой свидетелей в уголовном деле против разоблачителя американских спецслужб Джулиана Ассанжа признался в даче ложных показаний против основателя WikiLeaks. В частности, он сообщил, что Ассанж не просил его об организации хакерских атак.

Об этом гражданин Исландии Сигурдур Тордарсон признался в интервью исландской газете Stundin, передает ТАСС.

По информации издания, из обвинительного акта против Ассанжа следует, что Тордарсон по поручению Ассанжа совершал хакерские атаки и взломы телефонов исландских политиков. Однако свидетель теперь заявляет, что получил файлы, о которых идёт речь в судебных документах, от неизвестного источника, предложившего поделиться данными с Ассанжем. Сами файлы, якобы с записями разговоров парламентариев, Тордарсон не проверял и не знает, что в них.

Также выяснилось, что Тордарсон, будучи добровольцем в спасательных службах, имел доступ к правительственному сайту с информацией о передвижении полицейских автомобилей. Он по своей инициативе передал эту информацию Ассанжу, хотя тот об этом не просил.

Кроме того, Тордарсон подготовил логи чатов во время своей работы на WikiLeaks. Они показывают, что персонал WikiLeaks, по всей видимости, не имел отношения к контактам Тордарсона с хакерскими группировками.

По его словам, в документах Минюста США также искажена информация о якобы предпринятых основателем WikiLeaks попытках взломать зашифрованный файл с "украденными у банка страны НАТО 1" данным. Речь шла о файле, который, предположительно, выложил в публичный доступ бывший сотрудник исландского Landsbanki через три года после того, как этот банк обанкротился. В статье указывается, что в самой Исландии Ассанж не попадал в поле зрения полиции и его не подозревают в совершении каких-либо правонарушений.

Сигурдур Инги Тордарсон является скандально известной фигурой у себя на родине, где он был судим за мошенничество и растление несовершеннолетних. Он открыто признается в том, что многократно выдавал себя за ближайшего помощника Ассанжа в целях личного обогащения. В 2011 году он сам связался с представителями ФБР через американское посольство в Исландии, опасаясь преследования со стороны сотрудников WikiLeaks, выяснивших, что он присвоил себе около $50 тыс., переведенных организации ее сторонниками. Stundin сообщает, что несколько месяцев исландец плотно сотрудничал с ФБР, передал им всю информацию о сотрудниках WikiLeaks, которой располагал, а в 2019 году дал официальные показания по делу Ассанжа в обмен на обещание Минюста США не сообщать исландским властям информацию о других совершенных им преступлениях.

Издание отмечает, что информатор ФБР до сих пор осуществляет нелегальные деловые схемы. Ранее американские СМИ также сообщали о том, что исландец получал от ФБР деньги за сотрудничество.

Статья в Stundin также содержит комментарий бывшего главы МВД Исландии Эгмундура Йонассона, который заявил, что в 2011 году ФБР пыталось "расставить сети на Ассанжа" и других посещавших Исландию членов WikiLeaks под предлогом укрепления сотрудничества с властями островного государства. Как утверждается в материале, американский хакер Эктор Ксавье Монсегюр, известный под псевдонимом Сэбу и сотрудничавший с ФБР, с ведома сотрудников бюро осуществил серию атак на исландские правительственные сайты после того, как его об этом попросил Сигурдур Инги. В ФБР использовали это как повод для того, чтобы направить своих агентов в Исландию и предложить местным властям помощь в борьбе с киберпреступниками. Однако, как подозревает экс-министр, основной целью бюро была охота на Ассанжа и допрос Сигурдура Инги Тордарсона.

"Они пытались использовать происходящее здесь, использовать людей в нашей стране, чтобы сплести сеть, паутину, в которую должен был попасть Джулиан Ассанж", - заявил изданию Эгмундур Йонассон. Он также рассказал, что потребовал от представителей ФБР покинуть страну, когда заподозрил, чем они в действительности занимались.

В США против Ассанжа были выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. В частности, ему инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим случаем раскрытия секретной информации. С апреля 2019 года основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме, ожидая окончательного решения по делу о своей экстрадиции в США.

4 января суд в Лондоне постановил, что его выдача американским властям будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. Выводы судьи были основаны на оценках психологов и экспертов. При этом, изучив собранные стороной обвинения материалы, включая показания Подростка, судья признала вполне правомерными и обоснованными обвинения, выдвинутые против Ассанжа в США. В настоящий момент американская прокуратура пытается оспорить решение об отказе в экстрадиции, а Ассанж, которому суд не разрешил выйти из тюрьмы под залог, продолжает находиться в заключении.

Как сообщала "Страна", в Швеции закрыли уголовное дело против Ассанжа.

Напомним, что за Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора шпионили частные детективы. Сам Ассанж из-за боязни, что за ним ведут слежку, встречался с некоторыми из своих посетителей в женском туалете, поскольку считал это место наиболее безопасным.