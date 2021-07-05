В понедельник, 5 июля, стоимость нефти, которая растет на фоне действий ОПЕК+, достигла рекордного показателя. Впервые с 29 октября 2018 года цена барреля Brent превысила 77 долларов.

Об этом свидетельствуют данные торгов, обнародованные на сайте Лондонской биржи.

По состоянию на 19:15 стоимость барреля эталонной марки выросла до $77,01. WTI поднималась в цене до $76,2 за баррель.

5 июля должно было пройти заседание ОПЕК+, однако его начало задерживалось на фоне неформальных консультаций участников. В итоге организация стран - экспортёров нефти отменила встречу и не определилась с новой датой переговоров.

Ранее в этот же день аналитик нефтяных рынков Rystad Energy Луис Диксон рассказал, что разногласия внутри альянса ОПЕК+ ввели мировой нефтяной рынок в состояние максимального напряжения и серьезной неопределенности с марта 2020 года.

Напомним, в начале июля, на фоне ожидание новостей ОПЕК+ заставили колебаться мировые цены на нефть. Эксперты говорили, что если ОПЕК+ не удастся прийти к соглашению и текущие ограничения останутся в силе, это будет позитивным фактором для нефтяных цен.

Также "Страна" писала о том, что в июне мировые цены на уголь держались на уровне 10-летних максимумов.