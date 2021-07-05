В Грузии во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд погиб альпинист из Украины Анатолий Мрачковский.

Об этом сообщает Федерация альпинизма и скалолазания города Киева на Фейсбук-странице.

Трагедия произошла в пятницу, 2 июня. Анатолия доставили вертолетом в больницу города Местии, однако альпиниста не удалось спасти, врачи констатировали его смерть. Мужчина погиб в результате срыва на снежном склоне на высоте 3400 метров.

"Сейчас предпринимаются усилия, чтобы как можно быстрее доставить тело Анатолия на родину из Грузии", - говорится в сообщении.

Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проводила Федерация альпинизма и скалолазания города Киева. При этом, как добавили в Федерации, Мрачковский не первый раз участвовал в таких сборах, а также самостоятельно ходил в горы с друзьями, покорил многие вершины в разных странах мира, а также в украинских Карпатах.

Справка. Вершина Тетнульд высотой 4852 метра находится в Грузии, в Сванетии, в отроге Главного Кавказского хребта.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе сорвался и упал альпинист, который выполнял строительные работы на стене многоэтажного здания. При этом по словам очевидцев он упал с восьмого этажа, а по версии работодателя - с третьего.

Также сообщали, что в Турции нашли мертвой украинскую альпинистку, которую искали почти месяц.