В понедельник, 5 июля, на Донбассе в очередной раз был нарушен режим прекращения огня. В результате обстрела позиций ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба ООС, раненых военных оперативно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.

На место обстрела прибыли представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ. О действиях нарушившего режим перемирия противника были поставлены в известность представители ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Обстрелы на Донбассе происходят очень часто, режим тишины крайне неустойчив. Так, в конце мая в ОБСЕ сообщили, что число обстрелов на Донбассе за сутки выросло в четыре раза, начали стрелять в районе Донецкого аэропорта.

А в конце июня ВСУ рассказали о резком росте числа обстрелов, а "ДНР" - о минометном обстреле Донецка и артиллерийской дуэли.