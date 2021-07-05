В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике настал сезон цветения луговых трав.

Об этом рассказала в Фейсбуке пресс-служба заповедника, опубликовав эффектные фото цветов.

"Живым разноцветным ковром покрыли они луга, перелоги, поляны, обочины и опушки заповедной территории. Что ни растение, то медонос и лекарственная трава. Здесь вам и кипрей узколистный, и подмаренник настоящий, и вероника колосовидная, и коровяк обыкновенный, и десятки других представителей флоры, которые можно назвать зеленоаптечными", - говорится в посте.

При этом сотрудники заповедника предупредили, что собирать целебные травы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС нельзя: это опасно для здоровья и запрещено законом.

"А вот любоваться этой красотой - только на пользу", - резюмировали в организации.

На днях "Страна" рассказывала, что в Чернобыльском биосферном заповеднике зацвели представители водной флоры - белые кувшинки, а также выросли водяные линии.

Мы также писали, кто кроме пчел в заповеднике собирает нектар и пыльцу с растений, и показывали фото этих насекомых.