Цены на нефть эталонных марок ползут вверх на фоне неопределенности, связанной с дальнейшими действиями ОПЕК+, которая третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи с августа.

Причиной этого стала позиция ОАЭ, которые не против увеличения добычи, но хочет изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с, передает "Интерфакс-Украина".

ОПЕК+ третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Новая Встреча была назначена на 16:00 по Киеву, но после двухчасового ожидания было объявлено, что она не состоится. Всё это время между разными министрами шли консультации, которые, вероятно, не привели к успеху.

Котировки сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 КСК выросли на $0,64 (на 0,84%) - до $76,81 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляла $75,84 за баррель, что на $0,68 (на 0,9%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Ранее "Страна" писала о том, что цена на российскую нефть в Европе за полгода выросла в 1,5 раза.

Также мы сообщали, что в июне мировые цены на уголь держались на уровне 10-летних максимумов.