На одной из центральных улиц Тбилиси, где сегодня радикалы сорвали проведение ЛГБТ-марша, иностранный турист получил ножевое ранение якобы из-за того, что у него в ухе была серьга. Гость столицы Грузии госпитализирован, передает "Интерфакс-Украина".

Также местные журналисты сообщают еще об одном случившемся сегодня похожем инциденте, когда возле одного из скверов толпа агрессивных людей погналась за двумя несовершеннолетними По предварительным данным, поводом также стало наличие в ухе серьги.

В МВД Грузии сообщили о задержании 32-летнего злоумышленника, ударившего ножом иностранца. Его подозревают в попытке умышленного убийства. Задержанному грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет.

Правоохранители не уточняют мотивы совершения преступления, однако отмечают, что, по словам родственников задержанного, он страдает психическим расстройством.

Ранее "Страна" писала о том, что в Грузии в организации беспорядков из-за приезда Познера обвинили Саакашвили.

Также мы сообщали, что в Грузии умерла 27-летняя медсестра, впавшая в кому после прививки вакциной AstraZeneca.