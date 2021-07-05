В понедельник, 5 июля, городе Вышгород, который находится в Киевской области, возле административного здания произошла стрельба. Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли оружие. Судя по фото, пистолет - стартовый.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своей странице в Facebook.

"В городе Вышгород, перед административным зданием мужчина совершил выстрелы из предмета, похожего на оружие. Кроме того, правонарушитель при себе имел самодельное холодное оружие в виде короткого меча", - рассказали правоохранители.

О пострадавших в результате стрельбы не сообщается.

В полиции добавили, что стрелявший был задержан. Оружие у него изъяли. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что под Одессой двое посетителей кладбища устроили стрельбу по людям, в результате чего госпитализировали пожилого сторожа.

Также сообщали, как под Львовом мужчина открыл стрельбу по полицейским и лесникам. По прибытию полиция обнаружила повозку, груженную срубленными соснами. Виновника стрельбы задержали.