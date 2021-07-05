Окружной админсуд Киева приостановил действие предписания Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) от 1 июля в адрес наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с главой правления компании Юрием Витренко. Решение суд принял в понедельник, 5 июля, и таким образом удовлетворил иска Юрия Витренко об отмене предписания НАПК.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Решение ОАСК логично согласуется с выводами международной юридической компании, которые есть в распоряжении Нафтогаза и свидетельствуют, что НАПК действовало с очевидными нарушениями закона.

В случае обнаружения нарушений, на которые ссылается нацагентство, и для прекращения трудового договора с председателем правления компании, оно должно обратиться в суд, а не направлять предписание наблюдательному совету Нафтогаза, или к любому другому адресату", - говорится в сообщении компании.

В суде пояснили, что приняли решение приостановить действие предписания НАПК от 1 июля до вступления в законную силу решения по делу.

"Отдельно суд отмечает: постановление о принятии мер обеспечения иска никоим образом не имеет определяющего влияния на решения, которое впоследствии может быть принято в связи с рассмотрением спора о признании противоправным и отмене предписания НАПК от 1 июля", - добавили в ОАСК.

ОАСК открыл производство по административному делу по иску Юрия Витренко к НАПК, подготовительное судебное заседание состоится 14 июля.

Напомним, в четверг, 1 июля, НАПК направило предписание главе наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления компании Юрием Витренко как незаконный.

Также мы сообщали, что 15 июня глава НАПК Новиков постановил отменить назначение Витренко на пост главы НАК "Нафтогаз", потому что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.

Однако Киевский Окружной административный приостановил предписание НАПК о незаконности назначения Витренко.