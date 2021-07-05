Из библиотек в Ивано-Франковской области из-за обращений представителей христианских общин и активистов изымут все экземпляры комикса об отношениях между двумя женщинами "Принцесса+принцесса: долго и счастливо".

Об этом в ходе заседания комиссии областного совета по вопросам культуры, духовности и информационной политики заявила начальник профильного управления Ивано-Франковской ОГА Мирослава Корнелюк.

По ее словам, основанием для изъятия книг стали обращения от христианских общин региона и от заместителя главы областного объединения "Просвита" Михаила Сички. В обоих обращениях говорилось, что комикс якобы подрывает институт семьи в Украине.

"Нам поступило письмо по поводу книги "Принцесса+принцесса". Мы уже знаем, сколько экземпляров в наших библиотеках. Мы действительно их распространили по всем библиотекам, немного - по одной, по две в каждую (библиотеку). Сейчас мы изымаем эти книги. Мы отреагировали на письмо", - сказала Корнелюк.

Напомним, в начале этого года министерство культуры Украины совместно с "Украинским институтом книги" приобрели 1 240 экземпляров детской книги "Принцесса + принцесса: долго и счастливо" для детских библиотек. Яркий комикс, написанный новозеландским автором Кэти О'Нилл, предназначен для детей старше пяти лет. Решение о закупке было одобрено еще в 2019 году тогдашним Кабмином во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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