Во вторник, 6 июля, в Украине все еще задержится поле низкого атмосферного давления (циклон), которое будет способствовать неустойчивой погоде с кратковременными дождями и грозами. В частности, в северных и западных областях завтра ожидается небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы. На остальной территории страны пройдут умеренные грозовые дожди, в отдельных районах не исключены град и шквалы до 15-20 м/с. В южных регионах, а также в восточных областях местами прогнозируют значительные дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. Ближайшей ночью температура воздуха составит +15-20 градусов. В дневные часы прогреется до + 25-30.

Температура воды в Черном и Азовском морях по состоянию на 9:00 понедельника, 5 июля, составила +24-27 градусов, вблизи Приморского и Одессы +21. Температура воды в Днепре в пределах Киева +25 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что над курортным Приморском пронеслось "воздушное цунами", лчевидцы сняли редкое явление на видео.

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