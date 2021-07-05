Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил Министерству обороны мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления афганской границы на фоне обострения ситуации.

Об этом по итогам заседания Совета безопасности, которое глава государства провел в Душанбе, сообщает пресс-служба президента.



"Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Таджикистана поручил министру обороны Республики Таджикистан мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе президента Таджикистана, Эмомали Рахмон также поручил обратить внимание на все нарушения на государственной границе, а также на предупреждение транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.

Напомним, войска США и НАТО планируют вывести из Афганистана в период с 1 мая до 11 сентября 2021 года. Вывод войск будет приурочен к двадцатой годовщине теракта 9/11, который послужил причиной для начала военной кампании против "Аль-Каиды" в Ираке и Афганистане.

Как мы сообщали ранее, в Афганистане обостряется обстановка. Ранее талибы уже захватили важный транспортный узел Шерхан-Бандар на границе Таджикистана и Афганистана. Были убиты, ранены или взяты в плен более сотни бойцов правительственных войск. 134 афганских военнослужащих бежали в Таджикистан.

"Страна" подробно анализировала, как развивается ситуация в Афганистане и как это повлияет на обстановку в мире.