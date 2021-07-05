Президент Таджикистана поручил мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления границы с Афганистаном
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил Министерству обороны мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления афганской границы на фоне обострения ситуации.
Об этом по итогам заседания Совета безопасности, которое глава государства провел в Душанбе, сообщает пресс-служба президента.
"Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Таджикистана поручил министру обороны Республики Таджикистан мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе президента Таджикистана, Эмомали Рахмон также поручил обратить внимание на все нарушения на государственной границе, а также на предупреждение транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.
Напомним, войска США и НАТО планируют вывести из Афганистана в период с 1 мая до 11 сентября 2021 года. Вывод войск будет приурочен к двадцатой годовщине теракта 9/11, который послужил причиной для начала военной кампании против "Аль-Каиды" в Ираке и Афганистане.
Как мы сообщали ранее, в Афганистане обостряется обстановка. Ранее талибы уже захватили важный транспортный узел Шерхан-Бандар на границе Таджикистана и Афганистана. Были убиты, ранены или взяты в плен более сотни бойцов правительственных войск. 134 афганских военнослужащих бежали в Таджикистан.
"Страна" подробно анализировала, как развивается ситуация в Афганистане и как это повлияет на обстановку в мире.