В Николаеве житель микрорайона Варваровка разбил окна в здании городского совета. После задержания правоохранителями мужчина рассказал, что совершить преступление ему "подсказали голоса".

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Варваровка".

По данным очевидцев, мужчина разбил окна двумя стеклянными бутылками. В результате пострадали кабинеты управления коммунального имущества.

После задержания полицейскими хулиган вел себя агрессивно - показал снимавшему его на видео очевидцу средний палец и, указывая на одного из горожан, заявил, что "голоса в голове подсказывают" его убить.

Обстоятельства инцидента выяснят правоохранители.

Ранее мы писали о том, как в Николаевской области несовершеннолетний сын майора, работающего в исправительной колонии, ездил за рулем автомобиля и стрелял по улицам из окна. За это хулигану грозит наказание в виде штрафа.

Также "Страна" рассказывала, как в Николаеве 29-летний мужчина бросался кирпичами в прохожих. Во время задержания, по словам правоохранителей, он "совершал неповиновение" и к нему применили наручники. Однако после этого хулигану стало плохо и он скончался до приезда скорой.