Василий Вирастюк написал заявление председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором попросил компенсировать расходы на командировку, в которую отправился в статусе народного депутата от "Слуги народа".

Об этом сообщил экс-нардеп Виктор Шевченко на своей странице в Facebook. Он выложил документ просьбы.

"Прошу отправить меня, народного депутата Украины Вирастюка Василия Ярославовича, в города Надворную и Делятин Ивано-Франковской области с целью работы с избирателями на одномандатном округе №87 и компенсировать в пределах расходов, предусмотренных сметой Верховной Рады Украины: суточные, проживание в гостинице и поездом с Ивано-Франковска в Киев", - говорится в заявлении Вирастюка к председателю Рады Дмитрию Разумкову.

Также там сказано, что командировка продлится с 4 по 8 июля.

Отметим, это уже вторая командировка Вирастюка. 23 июня он посетил Пасичнянскую, Ланчинскую, Делятинскую, Яремчанскую, Перерислянскую общины.

Напомним, в конце марта на 87-м округе в Ивано-Франковской области прошли довыборы в Раду. В апреле Центризбирком сообщил, что на них победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент представитель партии "За будущее" Александр Шевченко набрал 29,69%. Позже Ивано-Франковский облсовет потребовал признать недействительными результаты выборов на округе.

Однако 5 июня Верховный суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии о победе Вирастюка на выборах в Верховную Раду по округу №87.

Также "Страна" публиковала видео, на котором 15 июня на заседании Рады Вирастюк зачитал присягу под крики "Позор!"