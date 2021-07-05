Украина планирует в 2022 году заменить поставляемые из России тест-системы на коронавирус на отечественные.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в разговоре с ТСН.

По его словам, большинство тест-систем закупается в России и переупаковывается на территории страны, или из Европы.

"До конца года мы сможем показать несколько прототипов отечественных тест-систем и представить механизм, каким образом сможем использовать отечественного производителя для закрытия потребностей фармацевтического и сектора биобезопасности", - заявил главный санврач.

Он добавил, что украинские частные предприятия могут достаточно быстро перенастроить свои производства и уже даже сейчас они выпускают тест-системы, которые используются для диагностики Covid.

"Сам прототип мы сможем получить достаточно быстро - в I-II квартале 2022 года. Запуск производства может быть ограничен лишь прохождением довольно сложной бюрократической процедуры, формирование цены, механизма государственного заказа, недопущение монопольного положения", - сообщил Кузин.

По данным Кузина, примерно через год Украина сможет возобновить производство по крайней мере критических позиций по диагностическим средствах.

"Речь идет об иммуноферментных методах анализов и ПЦР - это простые тест-системы, которые закупаются в очень большом количестве, в частности в России", - добавил он.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Дие" появились первые сертификаты вакцинированных от Covid-19 украинцев.

Также мы сообщали, что Украина вышла на второе место по суточной смертности от ковида в Европе.



