Начало этой недели выдалось урожайным на скандалы с обозначением Крыма на картах.

Громкая история случилась с государственным телеканалом "Дом", который вещает на неподконтрольные территории. Он опубликовал карту России с аннексированным полуостровом.

Правда, потом канал извинился и заявил, что произошла "диверсия". И даже в эфире попросил СБУ расследовать это преступление.

Но ни следствие, ни недовольство МИД, не могут остановить регулярное появление "российский Крыма" на самых разных картах Украины - не говоря уже о мире.

Вспомнили о самых громких инцидентах, которые произошли в нашей стране.

Зрада от "Дома" и Википедии

Главный скандал в июле разгорелся вокруг государственного телеканала "Дом", вещающего на неподконтрольные территории.

Карту России с Крымом там показали в заставке передачи "Русский дневник" от 1 июля. При этом на других заставках была карта РФ без полуострова.

Та самая заставка с Крымом на карте России

Эта программа - ежедневный видеоблог, рассказывающий о российских новостях (как правило, только негативных). 1 июля в ней рассказывали о российской системе по сдерживанию цен.

После новостей о скандальной заставке на телеканале "Дом" заявили, что на время отстранили команду проекта "Русский дневник" и предварительно установили виновника инцидента. Также телеканал официально обратился в СБУ с просьбой провести расследование.

Но волну хайпа это сбить не помогло. В Сети лишний раз вспомнили о том, что на "Дом" выделяются государственные средства, а эффекта от него, кроме пиара Офиса президента, по сути никакого.

"Домом" дело сегодня не ограничилось. Удар в спину территориальной целостности нанесла "ультра-патриотическая" украинская Википедия.

Картой России с Крымом там проиллюстрировали статью "Час у Росії" ("Время в России"). На изображении полуостров подсвечен розовым цветом, как территории Росси, где действует московское время.

Карта Росси с Крымом в украиноязычной версии Википедии/wikipedia.org

Последняя правка в этой статье была внесена еще 14 апреля, однако она не касалась карты. Таким образом изображение с Крымом в составе России висит на Википедии, как минимум несколько месяцев.

Точнее, висело. После публикации на "Стране" редакция укро-Вики "вернула Крым", обрезав его на российской карте.

Самое забавное в этой истории - это модераторы украинской Вики. Это как правило националисты, а также порохоботы, которые весьма вольно трактуют и переписывают статьи, связанные с историей и политикой.

О том, кто они такие и как редактируют сетевую энциклопедию - "Страна" разбиралась в материале Гитлер – меценат, а "Страна" – плохая. Что представляет собой украинская "Википедия" и кто ее цензурирует.

Другие скандалы с картой в Украине

Это не первый такой инцидент из-за принадлежности Крыма на картах. Причем именно в Украине, где, казалось бы "мышь не проскочит".

Крым "теряют" крупные телеканалы, министерства, городские советы и крупные публичные компании. Собрали самые скандальные инциденты.

Три года назад карту без Крыма показал телеканал СТБ.

На телеканале извинились за инцидент и заявили, что во всем виноват режиссер монтажа, который взял изображение с американского стокового фотосервиса (что, к слову, еще один повод к "зраде").

В том же 2018 году Нацрада начала проверку телеканала NewsOne. Правда, на опубликованной им карте Крым присутствовал. Однако чиновникам не понравилось, что он был в цвете, идентичном с территорией России.

Правда, за это телеканал по итогу так и не оштрафовали.

В прошлом году Нацсовет по ТВ устроил проверку каналу "1+1" за карту Украины без Крыма, показанную в новостях. Регулятор тогда заявил, что это было признаком нарушения требований Закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которым телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и распространять объективную информацию.

"Зрада" добралась даже до националистического Львова. Карту Украины без Крыма опубликовали в четырех видероликах местного горсовета в прошлом году.

Во Львовской мэрии опубликовали видео с Украины без Крыма. Фото: t.me/political_trash

Это были видеоролики, посвященные гражданскому образованию молодежи. Детям рассказывали, как они могут присоединиться к управлению городом. Видеоролики были сделаны общественной организацией "Родители в действии" в рамках ежегодного конкурса "Сделаем Львов лучше".

В горсовете назвали случившееся досадной ошибкой. Ролики с неправильной картой удалили с YouTube-канала.

Скандалом закончилось празднование Дня независимости в Броварах несколько лет назад. На сцене, подготовленной к празднованию, там вывесили огромный баннер с надписью "Україна - це ми!" Вот только на карте Украины "потеряли" Крым.

После этого руководительница отдела культуры местного горсовета, которая отвечала за баннер, уволилась.

Баннер в Броварах

"Пророссийские" карты публиковали бренды и компании.

Загадочная история произошла в торговой сети "Метро" в Украине. На прилавках покупатели обнаружили школьный дневник, на обложке которого была карта Украины без Крыма. В компании тогда заявили, что дневник без Крыма на прилавок "подбросило извне третье лицо".

В июне позапрошлым летом компания "Алло" использовала на своем сайте карту, где Крым был, но его отделили чем-то вроде границы.

Тем не менее, замминистра иностранных дел Эмине Джапарова этим возмутилась. А в "Алло" ответили, что карты не их, а стороннего сервиса OpenStreetMap. С ними сотрудничают многие компании Украины, потому что это доступнее, чем с Google или Apple.

В июле прошлого года карту без Крыма опубликовал "Райффайзен Банк Аваль". И после критики полуостров добавили обратно.

А в апреле Крым на карте Украины "потеряли" сразу два учебника по истории Украины: для 9 и 10 классов. После этого Минобразования постановило их переиздать. А пока не переиздали - это место в учебнике школьные библиотеки должны будут заклеить вручную.