Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не рекомендовал к ввозу в нашу страну еще двадцать российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины и разжигание вражды.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека дополнен двадцатью книгами.

Так, среди прочего не рекомендованы к ввозу в Украину книги: "Почему русским нельзя мечтать?" (Платон Беседин), "Крым и крымчане, или Тысячелетняя история роздора" (Александр Бушков), "Колорады" (Владимир Еранонсян), "Тень сбитого лайнера" (Альберт Байкалов), "Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков" (Максим Григорьев), "На переднем крае. Битва за Новороссию в мемуарах ее защитников" (Елена Семенова), "Белорусский национализм против русского мира" (Кирил Аверьянов-Минский, Владислав Мальцев) и "Русь нерусская. Как зарождалась "рідна" мова" (Александр Каревин).

Таким образом, на сегодня в данном перечне находится 260 наименований книг.

В Госкомтелерадио отмечают, что основное назначение списка - предостеречь субъектов хозяйствования от заведомо бесполезных попыток получить разрешение на ввоз этих изданий в Украину, а также сориентировать правоохранительные органы, юридических и физических лиц на то, что факты распространения этой и подобной продукции могут содержать признаки преступлений, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) и 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Украине с 1 января 2017 года действует закон "Об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского характера". Документ был подписан президентом Петром Порошенко 30 декабря 2016 года.

Также зимой текущего года Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить из России книгу Булгакова "Мастер и Маргарита", а также детективные романы известного современного писателя Бориса Акунина.

Позже чиновник Гостелерадио разразился откровениями о том, на каком основании он запрещает книги, ввозимые из России. "Страна" разобрала признания главы управления разрешительной процедуры Гостелерадио и реакцию на них.