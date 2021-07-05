31-летний проходчик-взрывник погиб на шахте Октябрьская в Покровском районе Кривого Рога. Трагедия произошла около 4:20 в воскресенье, 4 июля. Как выяснилось, на глубине 1415 метров работника шахты придавило к скале погрузочно-доставочной машиной. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает Первый криворожский.

Тело погибшего проходчика-взрывника направили на проведение судмедэкспертизы. По факту гибели на производстве правоохранители открыли уголовное дело по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Отметим, что санкция задействованной статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, в декабре 2020-го в Кривом Роге обвал породы травмировал рабочего на шахте Терновская, которая судится с горняками из-за забастовки.

Ранее "Страна" писала о том, что сразу на двух шахтах на Донбассе произошел обвал, погиб горняк.

Также мы сообщали, что под завалами на шахте в Луганской области нашли тело горняка.