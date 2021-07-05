Украинский телеканал "Дом" публично принес извинения за российскую карту с Крымом, которую они использовали в заставке одного из выпусков проекта "Русский дневник".

Об этом сообщается на странице медиаресурса в Facebook.

"Телеканал "Дом" публично приносит свои извинения и обращается в СБУ для помощи в проведении внутреннего расследования! Коллектив телеканала "Дом" приносит извинения за появление в графической заставке одного из выпусков проекта "Русский дневник" изображения карты России с оккупированным Крымом", — говорится в опубликованном заявлении.

Авторы публикации при этом добавили, что руководство канала утвердило графическую заставку с картой России без Крыма. Впоследствии выпуск передачи удалили из эфирной сетки, источник происхождения заставки ищут специалисты СБУ.

Напомним, государственный телеканал "Дом", который уже больше года вещает для жителей аннексированного Крыма и неподконтрольного Донбасса, в заставке одной из передач показал карту России с Крымом. Речь о выпуске передачи "Русский дневник" от 1 июля. На сайте украинского телеканала иновещания UATV программа описана как ежедневный видеоблог о России с Марией Строевой.

Позже на телеканале заявили, что провели внутреннюю проверку в связи с этим инцидентом и уже предварительно установили виновного.

