В аэропорту польской Познани 30 украинцев не пускали на рейс в Одессу - один из пилотов якобы кричал, что он "король самолета". В результате рейс задержали почти на час.

Об этом сообщает польский новостной портал epoznan.pl.

Инцидент произошел утром в субботу, 3 июля. Пилот авиакомпании Ryanair кричал, что является "королем самолета" и "выгонял всех вон".

В свою очередь представитель познаньского аэропорта Блавей Патрин не подтвердил и не опроверг эту информацию.

"В настоящее время я могу только подтвердить, что во время регистрации были некоторые сбои в работе. Подробностей мы не знаем. Ситуация расследуется", - сказал он, добавив, что информации о ненадлежащем поведении членов экипажа по отношении к пассажирам ему не поступало.

В министерстве иностранных дел Украины сообщили, что видели информацию об этом инциденте.

"Видели эту информацию в СМИ. Поручили консульскому отделу посольства Украины в Польше ее проверить", - сказал спикер украинского МИД Олег Николенко.

Напомним, ранее украинские туристы не смогли вылететь из Харькова в турецкую Анталью рейсом авиакомпании SkyUp, так как перевозчик продал больше билетов, чем мест на борту. В итоге лайнер просто улетел без них.

Также мы писали о том, как самолет рейса Киев - Батуми вернулся в аэропорт "Борисполь" вскоре после вылета. В компании не назвали причину случившегося, пассажиры же говорят о разгерметизации салона.