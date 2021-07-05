В украиноязычной "Википедии" аннексированный Россией Крым указан на карте как часть РФ.

Статья "Время в России" проиллюстрирована там картой РФ, где виден Крымский полуостров. Правда, в самой статье упоминания Крыма нет, но на карте в правом верхнем углу полуостров отчетливо заметен.

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Отметим, что последняя правка в данном материале была еще 14 апреля, однако она не касалась карты. Таким образом можно понять, что изображение карты РФ с Крымом в своем составе висит на Википедии минимум несколько месяцев.

Этот случай тем более интересен, что украинская Википедия плотно курируется националистами. И многие статьи этой сетевой энциклопедии на украинском языке выглядят как очень ангажированные.

Детальнее о том, кто наполняет украинскую Вики, "Страна" анализировала в материале Гитлер – меценат, а "Страна" – плохая.

Напомним, 1 июля украинский государственный телеканал "Дом" в заставке одной из передач показал карту России с Крымом. Этот выпуск был посвящен ценам и попыткам РФ создать систему защиты от роста цен на различные товары. Он вышел под названием "Приказать ценам не расти. Что придумало правительство РФ".

После чего на телеканале "Дом" заявили, что проводят внутреннюю проверку в связи с этим инцидентом и уже предварительно установили виновного.

Также мы ранее рассказывали, что канал "1+1" показал в новостях карту Украины без Крыма. Журналисты при этом сослались на карту, опубликованную на интернет-странице международной организации "Nord Pool Spot" (энергетическая европейская биржа, которая осуществляет продажу электроэнергии в странах Европы).