1 июля Рада проголосовала за переименование прифронтового поселка Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк, как он назывался до 1951 года.

При этом депутаты ссылались на запрос Донецкой областной военно-гражданской администрации. Но голоса самих "нью-йоркцев" пока никто не слышал.

Поэтому мы отправились на Донбасс, чтобы спросить жителей поселка - нравится ли им новое название.

"А кто это решил вообще?"

Инфраструктура донецкого Нью-Йорка не сравнится с его американским тезкой - повсеместная разруха, свалки, нуждающиеся в капремонте дороги, советские трехэтажки, жилые дома из шлакоблока и с мозаикой 1917 года на стенах, школы, которые отапливаются дровами и углем, поросший сорняком местный парк.

Город, мягко говоря, не соответствует названию Нью-Йорк, считают жители. Он затухает, наблюдается замирание жизни, а не ее развитие.

"Раньше здесь было больше различных предприятий. В настоящий момент осталось одно предприятие - вот так "развивается" поселок. Чтобы соответствовать тому названию, которое сейчас есть, он должен быть лучше, чем в то время, когда был Новгородским. Нужно много вкладывать средств и труда и всего остального", - отвечает нам мужчина на вопрос о переименовании родного поселка.

На вопрос, чего не хватает Нью-Йорку, мужчина ответил, что рабочих мест. "Без рук ничего не будет", - делает он выводы.

Другой местный житель относится к переименованию положительно, потому что сталкивался с ошибками почтовой службы, которая вместо одного Новгородского отправляла посылку в другой пункт назначения - Новогородку Кировоградской области.

"Та положительно, я думаю. Будет меньше ошибок. Я со своей стороны [говорю]. Потому что Новгородского несколько штук - и в Кировоградской области, по-моему, есть, и еще где-то. В этом плане. У меня путали, допустим. Я посылки отправлял и несколько раз приходили не туда. По-моему, в Кировоградскую область", - объясняет он свою позицию.

Еще один участник опроса назвал переименование американизацией.

"Американизация дальше. Я не против Нью-Йорка, который был до этого. Но это не означает, что нужно делать из кого-то идиотов. Да, я не против. А кто это решил вообще?", - интересуются у нас.

"Раньше здесь работало 15 заводов, а теперь один"

В диалог вступил товарищ нашего собеседника. Он поправил своего друга и рассказал, почему поселок изначально назывался Нью-Йорком.

"Желание вернуть историческое название поселку понятное и нормальное, но Нью-Йорк никак не ассоциировался с Америкой. Нынешнее состояние - немецкая колония. И основатель ее Йорк. И [первая часть названия] - новый город. То есть немцы основали по ул. Садовой и Заречной это поселение. Очень красивое. Полноводная река и очень хорошее место. Они развили инфраструктуру не только в Нью-Йорке. Здесь все прилегающие территории ими же освоены. Это начало прошлого века. Само название ничего не меняет. Меняются люди и место... Поэтому, если мы хотим жить лучше - дело не в названии", - сказал мужчина.

Он вспоминает, что прежде здесь работало 15 предприятий. А сегодня работает один завод, и тот - на 30% своей мощности.

"Поэтому давайте сначала поднимем инфраструктуру, а потом назовемся Нью-Йорком. А тот, кто хочет, чтоб город назывался Нью-Йорком и чувствовать себя нью-йоркцем - это разные вещи. Быть генералом и называться им - это разные вещи. Место очень хорошее, люди хорошие. Не в названии дело", - добавил местный житель.

Поселок, по его мнению, живет с мыслями об окончании войны. "Вот наши освободители сидят, они закончат воевать, и будет всем хорошо. Потому что мы уже устали 8 лет воевать. Мы хотим просто жить. И дети мои одни уехали отсюда, а другие - остались. И живем, и работаем. У меня 5 внучек здесь в Нью-Йорке!"

На вопрос о том, что нужно улучшить в городе, он только смеется, мол "в Киеве есть что улучшать, а здесь фундамента не хватает, ума не хватает и руководителя хорошего, как и везде".

Многие не против переименования, но против ахового состояния поселковой инфраструктуры.

"Как корабль назовешь, так он и поплывет. Я надеюсь, это к лучшему будет", - признается женщина, которая продолжает называть родной поселок по старинке, пока не привыкнет.

"Я здесь родилась в Новгородском. По старинке и буду [называть]. В последнее время у нас так замусорили поселок, нет у нас ЖЭКа, некому следить за поселком, трава по плечи, мусорники не убирают, работы нет для людей. В общем, застой полный", - рассказывает она о Нью-Йорке и желаемых улучшениях для него.

"Я вообще против переименований"

Другой местный житель слов для негодования не выбирает.

"Переименовать могли только придурки, если честно. И те, которые в Верховной (З)раде проголосовали за переименование, я бы им поотрывал то, что у них есть, поотрывал бы с ходу. У кого из жителей поселка [спросили]. Что, референдум провели? Спросили мнения? Это же как-то не серьезно ни разу", - ответил нам противник переименования.

Он говорит о том, что большая часть депутатов не знает, что такое Конституция, а "президент фактически узурпировал власть".

"Ну, какой Нью-Йорк? Я вообще был против всех этих переименований. Это сколько денег пошло. И, по большому счету, если что-то делается, то после этого должно наступать что-то лучшее. Мне кажется, хоть Вашингтон, хоть Нью-Йорк, хоть Брюссель, хоть Берлин, лучше не станет, потому что хозяина нет", - добавляет наш собеседник.

С предыдущим мнением не согласна местная жительница, для которой переименование города в Нью-Йорк было мечтой детства, так как это историческое название поселка.

"Я очень рада. Это было моей мечтой с детства. Мои дедушки-бабушки-прабабушки, родители, мы и мое поколение из школы идем и [спрашиваем], как ты пойдешь - переулком или через Нью-Йорк. То есть он у нас был на слуху. Я очень рада событию", - рассказала нам женщина.

Она еще не обсуждала эту новость со знакомыми, но допускает, что мнения людей могут быть различны.

"А мы между близкими до сих пор называем его Нью-Йорк. Я очень рада тому, что я жительница теперь уже Нью-Йорка, правда. Здесь особая атмосфера, все дышит историей. Это моя родина, но здесь особенное место", - не без гордости за родной город говорит нам местная жительница.

Еще одна женщина относится к названию Нью-Йорк "никак". Она хотела бы улучшить дороги и чтобы название соответствовало. Говорит, что "от смены названий благополучие не повысится", а люди относятся по-разному и начинают нервничать, когда приходится снова менять документы.

Пенсионерка вспоминает, что собрание проходило в клубе фенольного завода, и местные жители голосовали не за Нью-Йорк, а за Новгородское. Потому что не видели в этом никакой пользы.

"Но переименовали. И что? Пенсию не добавляют, плати за газ втридорога, плати за свет втридорога. Всё подорожает, говорят. А какая нам польза? А кто нас слушал? - Никто", - сетует пожилая женщина.

"Это все хорошо, но когда будут дороги, как в Нью-Йорке, тогда это и будет Нью-Йорк", - коротко отвечает еще один местный житель.

Он говорит о том, что людям негде работать и беспокоится о закрытии фенольного завода.

"У моего отца было написано, что он закончил среднюю нью-йоркскую школу №2 в свидетельстве, когда это был Нью-Йорк до какого-то года. Я все это приветствовал, когда это все развивалось и строилось при СССР. Сейчас этого ничего не будет", - уверен он.

Почти каждый горожанин признается, что поселок не живет, а выживает благодаря фенольному заводу и центральному базарчику. И вспоминают, как в молодости центр называли Нью-Йорком, а окраину - болотом.

"Ну, ничего, что ж, положительно. В мою молодость здесь был Нью-Йорк. Бабушка называла центр Нью-Йорком, а там (показывает на соседний район) - болото. Так что мы не против", - рассказывает пенсионер.

"Название не повлияет на жизнь в поселке. Все идет по накатанной дорожке" , - говорит еще один участник опроса, который в целом не против переименования.

"Это очередные выдумки. Стыдно нам. Мы на Украине живем. Какой Нью-Йорк, ребята? Вы же взрослые люди", - говорят пожилые супруги.

Дальше мы встретили женщину, которая кормила бездомных кошек на улице. 10 лет назад она была в настоящем Нью-Йорке и жила в Чикаго, поэтому новое название поселка для нее кажется смешным.

"Это просто смешно. Дороги бы сделали сначала. Детям в школу ходить. Асфальт разбитый весь. Ни одна улица не асфальтирована. Просто смешно. Все Новгородское смеется, и люди боятся, может быть, просто сказать. А мне уже все равно. Я уже ничего не боюсь. Я вообще не понимаю, замечательное название Новгородское, наше любимое, мы все любим это название. У людей спросил кто-нибудь. Это все враньё, что люди сказали "да". Они сказали "нет". Кому это надо, Нью-Йорк этот?", - недоумевает она.

Люди не верят в улучшения и говорят, что по-другому называть родной поселок не станут:

"У нас был Новогородское. Новгородским и останется. Мы здесь прожили. Наши родители, наши деды-прадеды жили. И мы живем и будем называть с этим названием".

На вопрос о том, чем живет сейчас поселок, отвечают, мол "ровным счетом ничего хорошего".

"Нам воли не дают здесь. Мы даже не голосуем"

"Мы жили в Новгородском. Мы им гордились. У нас был прекрасный поселок. И два клуба хороших. И третий выстроили, в Железном был. А больница какая была. Все специалисты. Мы могли пойти и полечиться. А теперь попробуй с больными ногами поедь в Дзержинск или в Торецк, как он теперь называется. Очень тяжело. И заводы наши. Вы знаете, что случилось с Петровским заводом? Его нет. Его разрушили. Фенольный едва дышит. Тирам уничтожили. Людям работать негде. Так чем гордиться? Назовите хоть Парижем, назовите хоть Токио, хоть Москвой назовите, все равно одно и то же. Жить тяжело. И невозможно. И неприятно. И не хочется смотреть эту передачу по телевидению, когда Верховная Рада решает нашу судьбу. Люди там сидят интеллектуально незаслуживающие таких постов. И с такой легкостью приняли это решение. Зачем нам Нью-Йорк, если мы украинцы? Самодостаточный народ. Мы могли бы этот поселок содержать так, чтоб он аж звенел, но нам воли не дают здесь. Мы даже не голосуем. Голосовали только за президента, больше никогда не голосовали", - сказала пенсионерка.

Еще одна противница переименования не понимает, почему мы так привержены Америке.

"Тем более Америка! Мы же славяне, у нас другая ментальность. Мы должны сами развиваться, жить и детей учить. Чего мы должны заглядывать в Америку? Еще и Америку нашли, а не какую-то другу страну поприличнее. Почему другая страна должна нами руководить? Лучше бы предприятие нам дали, чтобы молодежь при работе была, чтобы не бежала за границу", - поддерживает ее подруга.

Продавцы на рынке возмущены переименованием. Они бы хотели, чтобы дороги отремонтировали, а детям поставили больше игровых площадок: "Мусор кругом, грязь, травой все позарастало, Нью-Йорк зато. Отвратительное название".

На вопрос, чем живет город, перечисляет наболевшее: "Молодежи пойти некуда, пьянки в этих кабаках постоянные, драки, развлечений никаких. Ни кино, ничего абсолютно".

"Чтобы что-то улучшилось, отстройте предприятия: машиностроительный завод, кирпичный завод, маслоцех открывайте, чтобы молодежь оставалась. А так поселок не сдвинется. Рабочих мест нет, это самое основное, что нас беспокоит", - рассуждает еще один торговец на рынке.

На вопрос о том, бывал ли кто-то в американском Нью-Йорке, здесь говорят:

"Нас уже рабами сделали, нищетой такой, что стыдно сказать. Пенсионер в Нью-Йорке сколько получает? Я получаю 1796 гривен. Можно прожить на эти деньги. Аж никак!"

"Название Нью-Йорк мне денег не даст. Пособие не увеличит. Помощи не дает, таблеток не дает. Мне все равно, хоть назовите Золотая рыбка, понимаете, хоть Райское гнездо. Я была за границей. И в Нью-Йорке была настоящем. Это посмешище по сравнению с тем Нью-Йорком, где небоскребы и настоящий город. Мы сидим за копейки, чтобы покрыть кредитку старику на лекарства. Вот он вырастил это все, и мы сидим с мужем", - отвечают продавцы на рынке.

"Народ на спросили"

Без восхищения от переименования на рынке практически все.

"Потому что народ не спросили. А решила местная власть это сделать, чтобы себе набрать баллы. Потому что ничего не делается в поселке, кроме стройки своих магазинов, сидят на грантах, отмывают деньги. А для поселка, для людей ничего не сделали. Не стало лучше жить ни людям, никому. Как молодежь уезжала за границу на заработки, так и уезжает. Как был убийственный поселок, так он и остался. Чему радоваться? Что пенсионеры наши доживают, а не живут. Что даст поселку это название? Это было бы с радостью, если бы этого хотел народ. А так это хотела наша местная власть пропиариться на всю Украину", - сказала еще одна продавщица.

"Повышать пенсии надо, зарплаты. А изменение названия ничего не дает кроме расходов. Печати, что там еще, справки. На первом месте забота о людях должна быть. Рабочих мест нет, предприятия производства сокращаются. Поэтому надо экономику восстанавливать", - подытожил коллега предыдущей участницы опроса.

Полную версию опроса "Страны" из прифронтового Нью-Йорка смотри на YouTube-канале.