Национальное антикоррупционное бюро во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда открыло уголовное дело по факту возможной халатности премьера Дениса Шмыгаля и членов Кабмина при выделении средств из фонда борьбы с Covid-19 на другие сферы государственного управления.

Об этом со ссылкой на данные Офиса генпрокурора сообщают "Украинские новости".

Дело открыли 2 июля во исполнении решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал начать такое расследование.

Напомним, в июле прошлого года оказалось, что Минздрав получил только шестую часть денег из фонда по борьбе с коронавирусом. То есть из 19 млрд грн, которые уже были выделены из Фонда борьбы с Covid-19, только 3,2 млрд грн пошли непосредственно на нужды лабораторных центров и больниц. Остальные деньги поделили между другими министерствами. Например, МВД получило дополнительно 2,7 миллиардов гривен на зарплаты полицейским, пограничникам и Нацгвардии.

Кроме того, мы писали о том, что государственное агентство "Укравтодор" в прошлом году использовало 25,7 млрд грн из фонда для борьбы с коронавирусом.