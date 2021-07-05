С конца прошлой недели действуют новые правила въезда в Украину из России. По причине закрытия донбасских КПВВ это самый популярный маршрут и для жителей "ЛДНР".

Накануне нововведений, которые вступили в силу со 2 июля 2021 года, "Страна" детально рассказывала о них. Теперь на украинской границе всем без исключениям гражданам старше 12 лет нужно сдавать платный экспресс-тест на ковид. Если от него отказываются украинцы, они обязаны оправиться на двухнедельную самоизоляцию, россиян - не пустят в принципе.

После запуска новых правил соцсети наполнились отзывами пассажиров. Люди рассказывают о своем опыте пересечения границы. Преимущественно он негативный. Жалуются на дороговизну тестирования, очереди и взяточничество.

Рассказываем, что сейчас происходит на российско-украинской границе.

650-750 гривен за тест и много часов в очереди

1 июля, за день до вступления в силу новых правил пересечения границы, в онлайн-сервисе Погранслужбы Украины "Стране" сообщили стоимость обязательного экспресс-тестирования - 400-600 гривен.

В реальности оказалось, что тест стоит дороже - 650-750 гривен (1800 - 2150 рублей). Эти суммы называют пассажиры. Прохождение украинской границы у некоторых занимает 8 часов.

"...Поехали на украинскую границу, сразу надо занимать очередь на экспресс тест, простояли около 4 часов, 2100 рублей. Минут 20 ждали результата. Потом мы на пеший переход, нам дали талончик и миграционку. И около 4 часов ждали очереди к паспортном контролю. Запускали по 5 человек.

Документы на укр границе - все загранпаспорта, страховки на всех, свидетельство о рождении детей, и мой экспресс-тест. Это, конечно, был УЖАС, ЖАРА, люди ругаются, есть наглые которые без очереди... Берите воду. Всем удачи", - рассказывает в фейсбуке Леся Белгородцева.

На украинской границе не брезгуют российскими рублями. Принимают наличные. На двух пунктах - Гоптовке и Троебортном - можно расплатиться в том числе картой.

Для того, чтобы получить тест на ковид, нужно часами стоять в очереди. В подтверждение пассажиры публикуют фото. Люди - с детьми, беременные, пенсионеры с палочками - часами ожидают стоя на солнцепеке, пока им сделают экспресс-тестирование.

Дороговизна теста и длительное ожидание - две ключевые претензии пассажиров, едут в Украину из России.

Пользователь фейсбука Виктор Степанов сообщил о том, что 3 июля встречал людей в пункте Нехотеевка - Гоптовка.

По его словам, украинскую границу пассажиры проходили около пяти часов. На протяжении часа шел ливень: мокли, но спрятаться от дождя было некуда. "Всем пох@р на людей", - высказал свое мнение мужчина.

Неудивительно, что такие очереди породили очередной виток коррупции.

С тех, кто хочет сократить по времени процедуру сдачи и получения анализа, берут взятку в размере 3000 рублей. В эту сумму входит и тест, и ускорение. Информацией поделился с подписчиками пользователь фейсбука Ренат Хайров.

Комментарии пользователей фейсбука - буквально крик души.

"Бл@ди, нашли кого доить, бедные люди, сдирают по три шкуры. Когда уже нажрутся", - пишет Галина Марченко.

"Ужас!!! Пятнадцатиминутное удовольствие стоит 1800-2100 рублей. Готовы уже шкуру содрать с людей. Деньги взяли, а тест, наверное, никто и не делает", - пишет Вита Кулинич.

Какие альтернативы тестам на границе?

Статистика пересечения границы говорит о том, что у многих граждан нет денег платить так много за экспресс-тесты.

По данным Госпогранслужбы Украины, с полуночи до 11 часов дня 2 июля в пяти автомобильных пунктах пропуска государственную границу Украины на въезд пересекли более 1800 человек.

Из них прошли тестирование - более 900 человек (в том числе 379 граждан Украины), 745 - отправились на самоизоляцию, а 49 - на обсервацию.

То есть большинство сдавших экспресс-тест - 521 человек - граждане России. Не получить анализ они не могли, иначе в пересечении границы им было бы отказано.

В это время среди украинцев тест сдали всего 379 граждан, а 745 человек отправились на бесплатную самоизоляцию.

По последним данным, к обязательству самоизолироваться дополнилась программа "Дий вдома", которую должны устанавливать граждане Украины. Те, кто будут сдавать платные тесты на границе, все так же смогут перемещаться по стране без ограничений.

То есть, с "Дией" можно с одной стороны сэкономить на экспресс-тестах и не стоять в очереди на них. С другой - надо будет все равно после въезда в Украину сдавать ПЦР-тест, чтобы досрочно выйти с домашней изоляции (или же сидеть две недели дома).

Но этого все равно нет смысла делать, если человек не переходит границу пешком или на личном транспорте - а проезжает на микроавтобусе. Если другие пассажиры будут сдавать экспресс-тест, все равно придется ждать остальных. И тогда есть смысл сделать с ними этот тест (он банально дешевле и быстрее ПЦР-теста).

Но ситуация скоро может стать еще проще.

"Страна" поговорила с перевозчиками, которые возят из "ДНР" в Украину через Россию. Они уверены, что до конца месяца на постах договорятся о более беспроблемном пересечении - с помощью централизованного "сбора" денег в пользу пограничников.

Напомним, ранее обойти "Дию" на границе стоило 200-500 гривен, и этот бизнес был поставлен на поток. Не исключено, что то же самое сделают и с экспресс-тестами.

Есть ли медицинский смысл в экспресс-тестировании?

Новое правило въезда в Украину ввели, поскольку сейчас в России третья волна коронавируса. Большинство пациентов болеют опасным индийский штаммом, который называется "Дельтой". Чтобы уберечься от него, украинские власти развернули обязательное исследование.

По данным медицинского сообщества, экспресс-тесты хороши и достаточно точны в случае, если у человека ранняя стадия коронавируса и есть симптомы болезни. В остальных ситуациях - без симптомов или на поздних стадиях - такое тестирование менее надежно. Уж тем более оно не отличает типы ковида.

Таким образом, введенная мера вовсе не уберегает украинских граждан от штамма "Дельты" из России. Качественно она работает лишь в одном направлении - на опустошение кошельков.