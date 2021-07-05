Президент Владимир Зеленский назвал страны, с которыми Украина закладывает основы новых проектов и инициативы с взаимовыгодном стратегическим партнерством. Перечень он озвучил во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика". По словам главы государства, сейчас особенно повышается роль двусторонних договоренностей. В числе причин этого он назвал конкуренцию между странами и "усиление государственного эгоизма".

В список стран-стратегических партнеров Украины вошли:

США

Германия

Франция

Великобритания

Польша

Канада

Турция

Китай

Латвия

Литва

Эстония

Азербайджан

Грузия

Румыния

Молдова

Индия

"Мы будем углублять с глобальное партнерство Японией и стратегическое партнерство с Бразилией. К сожалению остается без достаточного нашего внимания пока что Африка", - заявил Зеленский и добавил, что именно экономическая дипломатия должна способствовать росту экономики Украины.

Напомним, на сегодняшнем форуме "Украина 30" глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о предстоящем визите президента Владимира Зеленского в США, но по его словам, американская сторона еще не определились с датами.

Также мы сообщали, что Зеленский отправился в Вильнюс для встречи с президентом Литвы и главой Евросовета.