Зеленский выступил на форуме в понедельник, 5 июля. Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский назвал страны, с которыми Украина закладывает основы новых проектов и инициативы с взаимовыгодном стратегическим партнерством. Перечень он озвучил во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика". По словам главы государства, сейчас особенно повышается роль двусторонних договоренностей. В числе причин этого он назвал конкуренцию между странами и "усиление государственного эгоизма".

В список стран-стратегических партнеров Украины вошли:

  • США
  • Германия
  • Франция
  • Великобритания
  • Польша
  • Канада
  • Турция
  • Китай
  • Латвия
  • Литва
  • Эстония
  • Азербайджан
  • Грузия
  • Румыния
  • Молдова
  • Индия

"Мы будем углублять с глобальное партнерство Японией и стратегическое партнерство с Бразилией. К сожалению остается без достаточного нашего внимания пока что Африка", - заявил Зеленский и добавил, что именно экономическая дипломатия должна способствовать росту экономики Украины.

 

Напомним, на сегодняшнем форуме "Украина 30" глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о предстоящем визите президента Владимира Зеленского в США, но по его словам, американская сторона еще не определились с датами.

Также мы сообщали, что Зеленский отправился в Вильнюс для встречи с президентом Литвы и главой Евросовета.

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