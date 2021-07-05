На телеканале "Дом", где показали карту с российским Крымом, заявили, что предварительно виновником инцидента стал конкретный человек, личность которого установлена.

Об этом со ссылкой на информацию телеканала в Facebook сообщил спикер делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович.

"По предварительной информации, российская карта с Крымом на заставке телеканала "Дом", дело рук конкретного человека... Человек этот установлен, телеканал официально обратился в СБУ с просьбой провести надлежащее расследование", - написал Арестович.

Кроме того, он, так же как и пресс-служба канала, написал, что в перечне заставок "Дома" такой карты нет.

"Не удивимся, что "диверсант" по итогу даст признательные показания, что задание ему поставили в штабе Петра Порошенко для дискредитации Зеленского в кругах "патриотических избирателей", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, карту России с Крымом показали в заставке передачи "Русский дневник" от 1 июля. Выпуск программы вышел под названием "Приказать ценам не расти. Что придумало правительство РФ".

После этого вспыхнул скандал, а на канале заявили, что отстранили команду проекта, в заставке которого показали карту России с Крымом.