В грузинской столице Тбилиси ЛГБТ-активисты в последний момент отказались от проведения "Марша достоинства", которым 5 июля должна была завершиться неделя солидарности с секс-меньшинства. Перед этим противники марша ворвались в офис организации "Тбилиси Прайд".

Об этом сообщает "Спутник Грузия".

В это время на улицах Тбилиси собрались тысячи радикалов, требовавших отмены марша. Они забросали камнями и бутылками журналистов, в результате чего пострадали 15 работников СМИ, одного из них госпитализировали. Противники ЛГБТ-марша обвиняют журналистов в пропаганде идей секс-меньшинств. Правоохранители задержали несколько человек.

"Мы не можем выйти на улицы, заполненные насильственно настроенными лицами, которых поддерживают власти, Патриархия и пророссийские силы, не можем поставить под угрозу жизни людей", – говорится в заявлении "Тбилиси Прайда" касательно отмены сегодняшнего мероприятия.

Также журналисты поделились кадрами, на которых видно, как радикалы врываются в офис организаторов акции. Несколько человек залезли с улицы на балкон, сорвали флаг ЛГБТ, после чего зашли внутрь помещения.

Помимо этого радикалы разобрали несколько палаток, которые оппозиция установила в ноябре прошлого года возле здания парламента.

Перед этим премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на заседании правительства, призвал организаторов гей-парада отказаться от своих планов. В свою очередь "Тбилиси Прайд" назвал заявление главы правительства "позорным, насильственным, антигосударственным и антизападным".

Напомним, в ноябре 2019 года в Тбилиси несколько сотен праворадикалов устроили столкновения с полицией возле кинотеатра Amirani в попытке сорвать премьеру номинированного на "Оскар" шведско-грузинского фильма о ЛГБТ "А потом мы танцевали".

Тем временем Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, призванный установить уголовное наказание за дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества, а также по признаку расы, возраста и языка.