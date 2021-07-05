Украина может наладить выпуск вакцин от Covid-19, и уже есть некоторые договоренности. Но вопрос производства может занять около года.

Об этом сообщает главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью tsn.ua.

"Есть несколько договоренностей о различных типах вакцины, есть заинтересованность со стороны иностранных партнеров локализовать производство в Украине. В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации", - сказал он.

По его словам, самым быстрым вариантом локализации может быть производство инактивированной вакцины, таких как CoronaVac или Comirnaty (Pfizer), поскольку тут технологический цикл является относительно простым.

"До конца этого года мы уже будем иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершили процесс перестройки своих технологических линий", - отметил Кузин.

Единственной проблемой является требование о переквалификации ВОЗ, которая относится не только к самой вакцине, но и к площадке, где она должна производиться. На сегодня украинские компании, которые никогда не работали на экспорт, не имеют такой переквалификации.

"Это вопрос до одного года. Однако сейчас те компании, которые размышляют или уже перешли к обсуждению или запуску процесса локализации, работают вместе с ВОЗ, консультируются, чтобы эта площадка была максимально быстро переквалифицирована", - добавил главный санврач.

Ранее мы писали о том, что в Украине уже стали доступны первым пользователям приложения "Дия" цифровые Covid-сертификаты. Пока их могут оформить лишь те, кто был вакцинирован, но уже в течение июля планируют запустить также тестирование и для тех, кто переболел.

Также вакцина уже в конце июля вакцина Pfizer появится в украинских центрах массовой вакцинации от Covid-19. Это произойдет в рамках перехода на пятый этап дорожной карты вакцинации украинцев.

Кроме этого, в пятницу, 2 июля, Минздрав Украины зарегистрировал вакцину от коронавируса Janssen от Johnson & Johnson для экстренного медицинского применения. Вакцина разрешена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский союз, Швейцария, Канада и другие страны.