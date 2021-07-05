Для визита президента Украины Владимира Зеленского в США американская сторона предложила конец июля, но МИД Украины пока так и не получил конкретных дат. Об этом сообщил глава дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба во время форума "Украина 30".

"Нам был предложен конец июля, но мы не получили еще конкретных дней", - заявил Кулеба.

По его данным, главной из обсуждаемых тем станет вопрос безопасности. Также планируют уделить внимание вопросу американских инвестиций в Украину и реформам.

"Кроме встречи с администрацией, будет много других мероприятий: будут контакты по линии Международного валютного фонда, встречи с общественностью, с американским бизнесом. Это не просто визит к президенту Байдену", - сообщил Кулеба.

Также он анонсировал обсуждение вопроса расширения нормандского формата.

"Безусловно мы будем говорить о том, какой может быть оптимальная роль США в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий", - добавил министр.

Сам президент Владимир Зеленский ожидает, что его визит в США будет максимально содержателен и результативен.

"Мы закладываем основы новых проектов и инициатив для стратегического партнерства с США. Мы активно готовимся к моему визиту в Вашингтон, который должен быть содержательным, прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и результативным", - сказал Зеленский на форуме.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский поздравил Байдена и американцев с Днем независимости США и поблагодарил за поддержку.

Также мы сообщали, что Зеленский отправился в Вильнюс для встречи с президентом Литвы и главой Евросовета.