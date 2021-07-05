Американская сторона еще не определились с датами визита Зеленского в США
Для визита президента Украины Владимира Зеленского в США американская сторона предложила конец июля, но МИД Украины пока так и не получил конкретных дат. Об этом сообщил глава дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба во время форума "Украина 30".
"Нам был предложен конец июля, но мы не получили еще конкретных дней", - заявил Кулеба.
По его данным, главной из обсуждаемых тем станет вопрос безопасности. Также планируют уделить внимание вопросу американских инвестиций в Украину и реформам.
"Кроме встречи с администрацией, будет много других мероприятий: будут контакты по линии Международного валютного фонда, встречи с общественностью, с американским бизнесом. Это не просто визит к президенту Байдену", - сообщил Кулеба.
Также он анонсировал обсуждение вопроса расширения нормандского формата.
"Безусловно мы будем говорить о том, какой может быть оптимальная роль США в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий", - добавил министр.
Сам президент Владимир Зеленский ожидает, что его визит в США будет максимально содержателен и результативен.
"Мы закладываем основы новых проектов и инициатив для стратегического партнерства с США. Мы активно готовимся к моему визиту в Вашингтон, который должен быть содержательным, прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и результативным", - сказал Зеленский на форуме.
Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский поздравил Байдена и американцев с Днем независимости США и поблагодарил за поддержку.
Также мы сообщали, что Зеленский отправился в Вильнюс для встречи с президентом Литвы и главой Евросовета.