В Крыму спустя сутки поисков нашли тело женщины, которая пропала во время схода селя в селе Куйбышево на юге полуострова.

Об этом со ссылкой на данные "регионального управления СК РФ" сообщает "РИА Новости".

Погибшая - 70-летняя жительница села Куйбышева, пенсионерка, которая раньше работала учительницей математики в местной школе. Ее после схода селя признали без вести пропавшей. Тело женщины нашли в селе Малое Садовое, которое находится ниже села Куйбышево по руслу реки Бельбек.

Еще одна женщина, 1961 года рождения, пропала в Крыму в середине июня во время наводнения в Ялте, ее до сих пор не нашли.

Напомним, непогода в Крыму бушует с перерывами, начиная с 17 июня. Тогда в результате сильных дождей подтопило Керчь и Ялту, что вызвало выход рек из берегов, подтопление улиц и домов.

Последний сильный потоп случился на полуострове в воскресенье, 4 июля. Реки в Крыму вышли из берегов, Ялта вновь оказалась "по колено" в воде, подтопило больше сотни зданий.

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