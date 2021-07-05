Популярная певица МакSим вот уже две недели находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Артистку госпитализировали с двусторонней пневмонией и отрицательным тестом на ковид в середине июня, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а затем ЭКМО.

На днях больницу посетил ее духовный отец - батюшка Лука. Священник причастил и пособоровал ее прямо в палате. В эти минуты Марина (настоящее имя артистки - Марина Максимова, Ред.) пришла в себя и отреагировала на происходящее. Однако представители артистки опровергли тот факт, что священник вывел девушку из комы. Врачи также утверждают, что медикаментозная кома - не то же самое, что сознание.

Несмотря на показания медиков о "стабильно тяжелом состоянии пациентки", знакомые и близкие сохраняют надежду на лучшее.

Собрали все, что известно по состоянию на сегодня, и что усугубило болезнь певицы.

Как развивалась болезнь и чем лечат певицу Максим

10 июня певица МакSим с размахом отметила свое 38-летие и открыла свою школу искусств. Уже тогда певица почувствовала недомогание и чтобы перестраховаться, сделала тест на Сovid-19. Он был отрицательным.

Поэтому артистка не захотела отменять концерт в Казани в честь Дня России 12 июня. Выйдя на сену, она бодро приветствовала зрителей, спросив как у них настроение, после чего исполнила хиты Poster girl, Секретов нет, На радиоволнах, Мой рай и другие.

Ее выступление в записи превышает 40 минут.

Выступавший с ней вместе музыкант Андрей Державин рассказал, что певице было нехорошо, но она старалась не показывать это.

"Мне показалось, что она была какая-то грустная, видимо, неважно себя чувствовала. Таких людей на нашей сцене мало. Для меня новость, что с коронавирусом слегла вся команда МакSим, а ведь мы летели одним рейсом", - сказал он.

В своем последнем посте от 15 июня певица призналась, что на сцене выступала с температурой 39. И снова сделала ковид-тест, который был отрицательным. Самочувствие только ухудшалась, а температура не падала. Врачи, которые забрали артистку в клинику, выявили пневмонию с 40% поражением легких.

Последующие концерты были отменены.

По данным СМИ, состояние певицы в считанные дни после госпитализации ухудшилось, поражение легких достигло 70%. Ее ввели в состоянии искусственной комы и подключили к ИВЛ.

Лечащий врач МакSим назвал причиной запущенного состояния звезды ее концертные выступления.

"Скорее всего, это и стало ее главной ошибкой: болезнь дает страшную нагрузку на дыхательную систему. Эта бактерия разрушает легочную ткань так же, как пламя плавит целлофановый пакет. И вот в таком истощенном состоянии, с тяжелейшей травмой легких артист выходит на сцену, - представляете, что с ним будет? За счет сильнейшей вентиляции певица просто сожгла остатки здоровой ткани и добила себя этим концертом. Ей нельзя было выступать!" - рассказал он.

По словам пульмонолога Сергея Пурясева, такая пневмония, как у МакSим, могла развиться как осложнение после простуды или передаться воздушно-капельным путем.

Врач пояснил, что от такой болезни спасают даже 90-летних пенсионеров если заболевшие люди соблюдают постельный режим и предписания врача. МакSим же этого не сделала.

Зачем певицу причастили и соборовали

Духовником Марины является Игумен Лука (Степанов), настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области. Он повенчал певицу с мужем Алексеем Луговцовым и крестил ее двух дочерей. Служитель молится за исцеление Марины и посетил ее в больнице, где причастил и соборовал тяжело больную певицу.

В эфире канала "Спас" священник сказал в отношении здоровья МакSим, что "остается бодрствовать и молиться".

"Такой период жизни, мне кажется, не только у отечества, но и всего мира, когда никто не чувствует уверенности в завтрашнем дне, переживает глубоко и сердечно, что Господь нам завтрашнего дня не обещает. Ну, а те, кто сейчас пребывают уже на такой Голгофе личной, могу сказать, что они остаются в сознании очень часто. О Марине были какие-то слухи в прессе, что она без сознания. Так вот у нее сознание есть. Она сподобилась и соборование, и святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять подробности, каким образом, и откуда это. Но это достоверно", - заявил священник.

Преподобный добавил, что это подвиг, когда близкие являются соучастниками этого.

Однако директор певицы Маргарита Соколова опровергла слова священнослужителя, заявив, что Максим по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии. На своей странице в Instagram директор МакSим Маргарита Соколова обнародовала заявление Отца Луки и написала, что говорить о стабильном состоянии певицы еще рано.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

"Дорогие мои. Ещё рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть! Наш дорогой друг о. Лука посетил ее, причастил и пособоровал. Это большая радость для нас всех и прежде всего для неё. Господь дал такую возможность, и Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты. Верующие люди поймут, что чудеса случаются! Сейчас только молитвы ваши могут помочь!" - написала директор МакSим.

То же самое подтвердил и анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев. По его словам, открывать глаза во время совершения причастия, находясь в искусственной коме, певица не могла, так же, как и находиться в сознании. Открытие глаз могло произойти непроизвольно и только.

Все дело в том, что медикаментозный сон, в отличие от естественной комы, управляется с помощью внутривенного введения лекарств, пояснил Николаев.

"Да, священникам важно, чтобы больной находился в сознании, иначе соборование не проводят. Однако, врачи уверяют: сознание и медикаментозная кома - это два противоположных состояния, и даже ненадолго прийти в себя нельзя без специальных манипуляций докторов", - объяснил врач.

Помощница певицы МакSим Яна Богушевская также отметила, что ее подопечная по-прежнему находится в коме в крайне тяжелом состоянии. Положение, по словам Богушевской, остается критическим.

"К сожалению, Марина по-прежнему на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Марину не выводили из комы, нет. Показатели еще слишком слабые", - сказала Богушевская.

Поэтому радость поклонников о чудесном выздоровлении певицы можно назвать преждевременной.