В селе Солова Львовской области дети затравили восьмилетнего мальчика, после чего он залез на дерево на высоту более 8 метров и отказывался спускаться. Снять ребенка с дерева помогли спасатели.

Об этом сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

По их словам, около 22:20 мама мальчика вызвала на помощь спасателей. Приехав на место происшествия они выяснили, что во время игры на детской площадке восьмилетнего мальчика обижали другие дети, после чего он залез на березу рядом с площадкой на высоту более 8 метров и не хотел спускаться вниз.

Сотрудники ГСЧС пообщались с мальчиком и при помощи выдвижной лестницы сняли его с дерева, после чего ребенка передали маме. В помощи медиков мальчик не нуждался.

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