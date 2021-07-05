Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировали инцидент с народным депутатом от партии "Слуга народа" Евгением Брагарем, который управлял транспортом, находясь в состоянии наркотического опьянения.

Клименко заявил, что его приказом назначено служебное расследование относительно данного дела, добавив, что при личной встрече обсудил инцидент с Брагаром.

"Моим приказом назначено служебное расследование. Патрульные полицейские, участвовавшие в конфликте, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей. Я лично встретился с Евгением Брагарь и выслушал его позицию", - написал глава Нацполиции в Facebook.

По его словам, в настоящее время, Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины собирает все имеющиеся видеозаписи и свидетельства, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего.

"Ведь бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. За несколько дней получим и результаты экспертизы. Мы выступаем за законность и объективность. В случае установления нарушений со стороны полицейских они будут привлечены к ответственности по закону", - добавил Клименко.

Антон Геращенко также подтвердил, что полицейские не включили камеру при задержании Брагара, добавив, что нардеп сдал анализ на возможное содержание наркотических веществ в организме.

"Что касается факта задержания народного депутата Брагара… Действительно, такой факт остановки был, сейчас проводится тщательная проверка действия двух полицейских, которые остановили автомобиль, за рулем которого был народных депутат", - сказал Геращенко в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник, 5 июля, добавив, что ошибка полицейских заключалась в том, что они изначально должны были включить видеокамеру.

"Они не включили камеры, которые необходимо было включить сразу с начала общения… У нас есть вопросы к полицейским, почему они так сделали", - сказал заместитель главы МВД.

Замглавы МВД добавил, что, если проверки подтвердят, что правоохранители действительно намекали о взятке, как утверждает нардеп, "они понесут суровую ответственность согласно закону".

Также замглавы МВД добавил, что на видеозаписи, которая появилась ранее, не заметно визуальных признаков опьянения Брагара.

Напомним, 3 июля в Дарницком районе Киева патрульные остановили автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел Евгений Брагар. Правоохранители выяснили, что нардеп управлял транспортом, находясь в состоянии наркотического опьянения. Сам Брагар это отрицает.

После остановки авто Брагара, полицейские решили забрать у него водительское удостоверение. В свою очередь "слуга народа" написал заявление на патрульных Дарницкого управления полиции. Также в своем Facebook он изложил свою версию произошедшего. По его словам, полицейские ему хамили и выпрашивали взятку.

Ранее также "Страна" рассказывала, что за несколько дней до инцидента с Брагаром в Одессе поймали нардепа от "Слуги народа" Игоря Васильковского под наркотиками за рулем, однако он, также как и его коллега, это отрицает.