Граждане Украины, которые вернулись из Португалии, России, Великобритании и Индии, со 2 июля должны установить приложение "Вдома" для самоизоляции. Или показать на границе отрицательный результат теста на антиген Covid-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Требование будет касаться тех, кто находился в вышеупомянутых странах более 7 дней в течение последних 2 недель и не прошли или имеют положительный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса.

В Минздраве добавляют, что экспресс-тест на антиген нужно будет сдавать непосредственно в пункте пропуска через государственную границу. Если результат будет отрицательный, устанавливать приложение "Вдома" - не нужно.

"Такой тест проводится до прохождения паспортного контроля. В противном случае необходимо будет пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию с обязательной установкой приложения "Вдома ", - объясняют в министерстве.

Досрочно завершить самоизоляцию с помощью "Вдома", как и раньше, можно будет через получение отрицательного результата теста, рассказывает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Для иностранцев и лиц без гражданства без отрицательного результата такого теста пересечение государственной границы будет запрещен.

"В крупных международных пунктах пропуска через государственную границу в зоне пограничного контроля уже работают пункты тестирования, в котором можно будет сделать быстрый тест", - уверяют в Минздраве.

Такие изменения вводят в связи с тем, что Украина вводит меры предосторожности, чтобы не допустить распространения нового штамма вируса "Дельта".

Условия въезда в Украину из других стран не менялись. Поскольку Украина находится в "зеленой" зоне, приложение "Вдома" устанавливать не нужно.

Ранее мы писали о том, что в Украине цифровые Covid-сертификаты уже стали доступны первым пользователям приложения "Дия". Пока их могут оформить лишь те, кто был вакцинирован, но уже в течение июля планируют запустить также тестирование и для тех, кто переболел.

Кроме этого, в Японии перед Олимпийскими играми, которые состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа, ожидают новую, уже пятую волну коронавируса. Ее вызовет штамм вируса "Дельта", а также увеличение числа людей на улицах.