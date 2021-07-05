В приложении "Дия", где уже появились первые сертификаты вакцинированных от коронавируса украинцев, в июле внедрят также сертификаты для переболевших Covid-19 и тех, кто сдал ПЦР-тесты.

Об этом в Facebook сообщил первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

"Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных, а уже в течение июля планируем запустить также ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел", - написал он.

По словам Выскуба, на этой неделе стартует процесс самооценки готовности к признанию сертификатов странами-членами ЕС, после чего будет официальная оценка и процесс заключения международных соглашений.

Напомним, в Евросоюзе система цифровых сертификатов Covid-19 заработала с 1 июля. Эти документы должны позволить гражданам и резидентам ЕС свободно передвигаться по всей территории ЕС и зоны Шенгена.

Киев ранее анонсировал, что Украина и Европейский союз договорятся о взаимном признании документов о вакцинации. Ожидается, что приложение "Дия" будет синхронизировано с системой E-Health, по запросу к которой и будет выдаваться международный сертификат.