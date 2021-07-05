Под Запорожьем над курортным городом Приморском в воскресенье, 4 июля, пронеслось так называемое "воздушное цунами". Редкое природное явление удалось запечатлеть на фото и видео.

"Сегодня в Приморске неожиданно пронёсся ураган. У меня было ровно 2 минуты на все про все

Слава богу успел снять и посадить дрон благополучно", - написал в соцсети пользователь maxon_chalykh, который опубликовал завораживающие фото.



Как сообщают очевидцы, необычное облако образовалось во время грозы и после этого поднялся сильный ветер и Азовское море начало штормить.

Специалисты называют такое явление шкваловым воротом или shelf-cloud (грозовой вал). Оно образуется при высокой влажности из-за взаимодействия потоков воздуха разных температур.

Напомним, в воскресенье в Крым пришел новый потоп, реки вышли из берегов, Ялта ушла "по колено" под воду, на юго-западе сошел сель.

Ранее "Страна" писала о том, что в России обвинили Украину в ликвидации службы, которая могла предотвратить потоп в Крыму.

Также мы сообщали, что в Бердянске и Кирилловке ливень и шторм затопили пляжи и базы отдыха. Фото и видео.