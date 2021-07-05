Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, внесенный украинским Минкультом в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, не сомневается, что ему снова разрешат ездить в страну, как это недавно произошло с певцом Филиппом Киркоровым.

Об этом он сказал в ходе видеообращения, опубликованном в понедельник, 5 июля.

"Это (включение Губерниева в список - Ред.), наверное, за то, что я последние десятилетия поддерживал украинский спорт, украинский биатлон, лыжи, прыжки в воду, синхронное плавание и много-много чего украинского спортивного я поддерживал и поддерживаю (...) Может, это за то, что я обращал внимание на то, что Андрей Шевченко и футболисты сборной Украины говорят по-русски? Именно русский язык объединял команду, которая очень неплохо выступила на чемпионате Европы. Может быть еще и за это, ребята?" - задается вопросом комментатор.

Также в своем видео Губерниев назвал Минкульт Украины "министерством украинского бескультурья".

"Есть такая поговорка "Дуракам закон не писан, если писан, так расписан". Я не сомневаюсь - вспомните решение по Филиппу Киркорову - что братский украинский народ, влюбленный в мои репортажи, замечательные болельщики Украины, которые пишут мне письма, которые смотрят мои репортажи, которые слушают их... Что народ сделает все, чтобы ваше тупорылое, идиотское, смешное решение было отменено и я мог бы продолжать беспрепятственно приезжать в Украину, в мою любимую Украину, будучи по-настоящему любимым комментатором, народным артистом и так далее. Правда она завсегда сильнее кривды!" - добавил Губерниев.

Напомним, на данный момент помимо Губерниева в списке лиц, представляющих, по мнению властей, угрозу национальной безопасности Украины, находятся 204 человека. Недавно туда попали российский режиссер Олег Джураев, российская актриса и телеведущая Анна Пескова и российский актер Роман Юрченко.

22 июня в этот же список Минкульт включил российскую поп-звезду Филиппа Киркорова.

Однако уже спустя пять дней артиста убрали из этого списка. В Минкульте это объяснили соответствующим письмом СБУ. А в Службе безопасности Украины заявили, что направили его в связи с разъяснением Министерства культуры.