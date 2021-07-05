В Нью-Йорке в день Прайда избили 65-летнего продавца хот-догов, после того, как он отказался заменить флаг США флагом ЛГБТ.

Об этом со ссылкой на слова уличного торгоца пишет York Post.

Инцидент произошел 28 июня, в день "Марша гордости" (День Прайда) в Вашингтон-сквер-парк. Там проходила демонстрация представителей секс-меньшинств. Египетский иммигрант, пенсионер Надер Хассанин торговал там хот-догами.

В какой-то момент к нему подошла женщина и сорвала с его тележки американский флаг США. По словам продавца, она потребовала, чтобы он заменил флаг США радужным, однако он отказался. После этого толпа накинулась на пенсионера. Ему пробили голову, сломали нос и брызнули острым соусом в глаза.

"У меня сломан нос. Говорят, мне может понадобиться операция", - сказал он, добавив, что когда увидел кровь в шляпе и кровотечение из носа, подумал, что умрет.

Позже правоохранители задержали восемь человек, которые напали на Хассанина, а его отправили в больницу.

Ранее мы рассказывали, как в прошлом году посольство США в Украине осудило нападения на ЛГБТ-активистов в Украине.

Также ранее "Страна" рассказывала, как на участников кинопоказа "Киев Прайд" напали неизвестные в балаклавах.