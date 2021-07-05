В Афганистане, откуда американцы до сентября должны вывести войска после двадцатилетнего присутствия, резко накаляется обстановка, что, в свою очередь, может серьезно повлиять на ситуацию в регионе и во всем мире.

Движение "Талибан", с которым США заключили перемирие еще при президенте Трампе, одну за другой захватывает территории и сейчас контролирует больше земель, чем в последние два десятка лет. Нарастает напряженность на границе с Таджикистаном и во всей Центральной Азии.

Эксперты говорят: ситуация в Афганистане этим летом подойдёт к своей кульминации и будет, судя по всему, весьма драматичной.

Есть опасения, что окончательный уход США и их союзников из Афганистана откроет талибам дорогу к захвату власти в стране и к новой гражданской войне, а затем радикальный исламизм может перекинуться на бывшие советские республики Средней Азии, приведя к нестабильности, волнениям и, возможно, гражданским войнам.

На этом фоне заговорили о возможном вмешательстве в конфликт России, обеспокоенной рисками для безопасности своих союзников в Средней Азии.

Москва тем временем отвергает намерения вводить войска в Афганистан, а также переброску дополнительных подразделений в Таджикистан для помощи в охране афганской границы. Но все зависит от того, как будет дальше развиваться ситуация.

"Насчет дополнительного контингента я вам сказать не могу. Конечно, по мере того как будет развиваться ситуация - мы видим к сожалению, что она развивается не лучшим образом, - соответственно будут приниматься нашими военными, пограничниками необходимые решения", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Тем временем президент Таджикистана поручил мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления границы с Афганистаном.

"Страна" анализирует, как развивается ситуация в Афганистане и как это повлияет на обстановку в мире.

Талибам сдают земли, оружие и военные базы

Талибы наступают масштабно, быстро увеличивая свои "владения".

По данным ООН, с начала мая под контроль талибов перешло более 50 районов Афганистана (всего их в стране 370). В некоторых районах талибам даже не сопротивляются: военные сдаются сами вместе с оружием, бронетехникой и военными базами.

Красным отмечены территории, перешедшие под контроль "Талибана". Источник: FDD'S Long War Journal

Особенно яростная бойня разразилась на севере Афганистана, в граничащей с Таджикистаном провинции Кундуз. Талибы заявляют, что уже контролируют почти весь регион. В Таджикистане стоит российская военная база. На все это накладывается приграничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном.

Одновременно талибы захватили пограничный порт Шерхан и часть госграницы. Афганские военные сотнями бежали в соседний Таджикистан, а официальный Душанбе начал стягивать туда свои войска.

Также на севере Афганистана талибы продвигаются к крупнейшему городу Мазари-Шариф. Оттуда уже эвакуируются иностранные консульства.

По сообщениям СМИ, США уже попросили Казахстан, Таджикистан и Узбекистан принять у себя афганцев, которые сотрудничали с американскими военными, чтобы они не стали жертвами талибов после того, как будет завершен вывод войск НАТО из Афганистана.

При этом официально Вашингтон выражает уверенность, что правительственные войска справятся с талибами, а американцы продолжат оказывать поддержку правительству в Кабуле.

В то же время в экспертной среде есть мнение, что Москва вместе с Китаем, Индией, странами Центральной Азии и Турцией может создать новую архитектуру безопасности.

"Никто не будет снова вторгаться в Афганистан, а будут работать с элитами и договариваться с ними. Талибы вряд ли захватят всю страну, у них есть проблемы в целых регионах, где проживают меньшинства. А это значит, что в какой-то момент, они вступят в договорённости как внутри Афганистана, так и с внешними покровителями разных политсил", - пишет на своей странице в Facebook политолог Илья Куса.

От того, как поведет себя Россия и другие региональные игроки, зависит исход ситуации в Афганистане.

"Помимо США есть пять основных региональных игроков, чья политика могла бы изменить ситуацию в вопросах войны и мира в Афганистане. Это Пакистан, Россия, Иран, Китай и Индия. Если они будут координировать свои усилия в поддержку мирного процесса в Афганистане, использовать для этого свои рычаги влияния и давления, есть хорошие шансы того, что ситуация стабилизируется и воцарится мир. Но если разные страны поддержат различные группировки внутри Афганистана, то боевые действия только усилятся и общая ситуация станет более опасной. А это, в свою очередь, окажет негативное влияние на мир и стабильность в регионе в целом", - сказал в комментарии Би-би-си профессор Давуд Азами, редактор радиопрограмм Афганской службы Би-би-си.

Токсичное впечатление от вывода войск США

Также звучат предположения, что США пытаются повторить успех афганской войны, которую проиграл СССР. То есть втянуть в противостояние с талибами Россию.

"В Соединённых Штатах решают, что им делать. С одной стороны, не хотят срывать вывод войск, который проходит спокойно и даже с опережением графика. С другой стороны, молчание или очередные махания ручками в стиле "держитесь, всего вам хорошего" уже не помогают, и создают токсичное впечатление у общественности. США не хотят повторения ситуации 1996 года (в этом году талибы создали "Исламский эмират Афганистан", который просуществовал до вторжения американцев в 2001 году, - Ред.), но и сделать ничего они не могут, да и не особенно горят желанием. Поэтому из Вашингтона до сих пор летят месседжи про то, что они поддерживают афганское правительство, несмотря на вывод войск. Даже срочный визит в Белый дом президента Афганистана Ашрафа Гани не вызвал у Байдена изменения риторики. Тот заявил, что афганцы должны "сами решить" свои дела", - полагает Куса.



Со своей стороны "Талибан" продолжает давить на США, постоянно напоминая о достигнутых соглашениях. Спикер талибов Сухейль Шахин в интервью "Al-Jazeera" заявил, что их группировка "имеет право на ответ", если вдруг окажется, что американцы решили остаться и не выводить часть войск.



В Кабуле многие считают, что американцы их бросают - как когда-то это сделал Советский Союз в 1989 году.

"Без поддержки извне афганские власти не смогут сдержать атаку боевиков. Это война без конца", - сказал "Стране" афганский журналист Али Латифи.

"До сентября либо будут достигнуты политические соглашения между талибами и властями, либо они окончательно втянутся в гражданскую войну по сирийскому сценарию", - добавил в беседе со "Страной" Тамим Асей, исполнительный директор Института исследований вопросов войны и мира в Кабуле.