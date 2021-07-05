В понедельник, 5 июля, на Берковецком кладбище в Киеве прошла церемония прощания с умершей матерью экс-нардепа Александра Онищенко.

Об этом сообщает корреспонедент "Страны".

Инесса Кадырова скончалась в пятницу, 2 июля, на 76-м году жизни. На похоронах присутствовали родственники и близкие.

Александр Онищенко, сын Инессы Кадыровой, не смог присутствовать на церемонии прощания из-за открытых в отношении него в Украине уголовных дел.

Ранее "Страна" писала о том, что у матери Онищенко были проблемы со здоровьем. Однако несмотря на это, Инессу Кадырову продолжали вызывать в суды, по делу, которое вело НАБУ. Защитники семьи Онищенко называют это дело полностью сфабрикованным. По словам адвоката Олега Ищенко, последние годы мама Онищенко не могла передвигаться самостоятельно, поэтому даже обвинительный акт ей вручали по месту жительства.

Напомним, в марте 2017 года маму Онищенко задерживали правоохранители Испании по ориентировке департамента Интерпола и Европола Украины, размещенной по запросу Национального антикоррупционного бюро. Генпрокуратура Украины направила запрос на ее экстрадицию, но Испания предоставила Кадыровой политубежище.

Также мы писали о том, что спустя два года Украина повторила попытку экстрадировать мать Онищенко. Испания отказалась выдавать пожилую женщину. Позже, уже после смены власти в Украине, Инесс Кадырова вернулась в Киев.